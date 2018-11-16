«Цієї миті рік потому»-2018 — мотиваційний проект, в якому українці за рік досягають, здавалось би, нереальних цілей. І в 12 випуску герої поглянуть страху у вічі, аби здійснити найзаповітніші бажання.
Дивіться цієї п’ятниці о 20:00 на телеканалі СТБ «Цієї миті рік потому»:
- 150-кілограмовий колишній вчитель фізкультури пообіцяв за рік стати першим хлопцем на селі. Чи вдасться йому схуднути майже вдвічі?
- Після нападу педофіла Юля щодня лишає криваві рани на власному обличчі. Чи під силу героїні «Цієї миті рік потому» за 12 місяців побороти свою манію?
- Вероніка — колишня алкозалежна, яка втратила спілкування з рідним сином. Чи зможе жінка знову завоювати любов найріднішої людини?
- Артем та Ольга майже десять років намагаються завагітніти, але безрезультатно. Заради здійснення мрії закохані готові вмовити подругу на донорську яйцеклітину. Якою буде відповідь дівчини?
- Колишній чоловік Аліни сміявся з її маленького зросту — 1 м 40 см. Однак, чи зможе учасниця у 12 випуску знайти коханого, який полюбить її унікальність?
- Місто Хирів потопає у смітті! Дві школярки вирішили взяти справу в свої руки та врятувати рідний дім від екологічної катастрофи. Чи до снаги їм за рік прибрати власноруч ціле місто?
- Жахлива хвороба в Альони розвинулась через її зайву вагу. Як жінка у 12 випуску схудне заради власного життя?
Вже сьогодні, 16.11.2018, в 12 випуску «Цієї миті рік потому» ви дізнаєтеся неймовірні історії українців!