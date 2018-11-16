«Цієї миті рік потому»-2018 — мотиваційний проект, в якому українці за рік досягають, здавалось би, нереальних цілей. І в 12 випуску герої поглянуть страху у вічі, аби здійснити найзаповітніші бажання.

Дивіться цієї п’ятниці о 20:00 на телеканалі СТБ «Цієї миті рік потому»:

150-кілограмовий колишній вчитель фізкультури пообіцяв за рік стати першим хлопцем на селі. Чи вдасться йому схуднути майже вдвічі?

Після нападу педофіла Юля щодня лишає криваві рани на власному обличчі. Чи під силу героїні «Цієї миті рік потому» за 12 місяців побороти свою манію?

Вероніка — колишня алкозалежна, яка втратила спілкування з рідним сином. Чи зможе жінка знову завоювати любов найріднішої людини?

Артем та Ольга майже десять років намагаються завагітніти, але безрезультатно. Заради здійснення мрії закохані готові вмовити подругу на донорську яйцеклітину. Якою буде відповідь дівчини?

Колишній чоловік Аліни сміявся з її маленького зросту — 1 м 40 см. Однак, чи зможе учасниця у 12 випуску знайти коханого, який полюбить її унікальність?

Місто Хирів потопає у смітті! Дві школярки вирішили взяти справу в свої руки та врятувати рідний дім від екологічної катастрофи. Чи до снаги їм за рік прибрати власноруч ціле місто?

Жахлива хвороба в Альони розвинулась через її зайву вагу. Як жінка у 12 випуску схудне заради власного життя?

Вже сьогодні, 16.11.2018, в 12 випуску «Цієї миті рік потому» ви дізнаєтеся неймовірні історії українців!

Video: Як учасники «Цієї миті рік потому» реалізують власні мрії в 12 випуску В Цієї миті рік потому 1 сезон 12 випуску глядачі побачать перевтілення українців. Учасники Цієї миті рік потому 2018 у випуску 12 здійснять мрії

Video: Як учасники «Цієї миті рік потому» реалізують власні мрії в 12 випуску В Цієї миті рік потому 1 сезон 12 випуску глядачі побачать перевтілення українців. Учасники Цієї миті рік потому 2018 у випуску 12 здійснять мрії

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