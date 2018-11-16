«Цієї миті рік потому»-2018 — мотивационный проект, в котором украинцы за год достигают, казалось бы, нереальных целей. И в 12 выпуске герои посмотрят страху в глаза, чтобы осуществить самые заветные желания.

Смотрите в эту пятницу в 20:00 на телеканале СТБ «Цієї миті рік потому»:

150-килограммовый бывший учитель физкультуры пообещал за год стать первым парнем на деревне. Удастся ли ему похудеть почти вдвое?

После нападения педофила Юля ежедневно оставляет кровавые раны на своем лице. По силам ли героине «Цієї миті рік потому» за 12 месяцев побороть свою манию?

Вероника — бывшая алкоголичка, которая потеряла общения с родным сыном. Сможет ли женщина снова завоевать любовь родного человека?

Артем и Ольга почти десять лет пытаются забеременеть, но безрезультатно. Ради осуществления мечты влюбленные готовы уговорить подругу на донорскую яйцеклетку. Какой будет ответ девушки?

Бывший муж Алины смеялся над ее маленьким ростом — 1 м 40 см. Однако, сможет ли участница в 12 выпуске найти мужчину, который полюбит ее уникальность?

Город Хыров утопает в мусоре! Две школьницы решили взять дело в свои руки и спасти родной дом от экологической катастрофы. Под силу ли девушкам за год убрать собственноручно целый город?

Ужасная болезнь у Алены развилась из-за ее лишнего веса. Как женщина в 12 выпуске похудеет ради собственной жизни?

Уже сегодня, 16.11.2018, в 12 выпуске «Цієї миті рік потому» вы узнаете невероятные истории украинцев!

Video: Как участники «Цієї миті рік потому» реализуют собственные мечты в 12 выпуске В Цієї миті рік потому 1 сезон 12 выпуске зрители увидят перевоплощения украинцев. Участники Цієї миті рік потому 2018 в выпуске 12 осуществят мечты

Video: Как участники «Цієї миті рік потому» реализуют собственные мечты в 12 выпуске В Цієї миті рік потому 1 сезон 12 выпуске зрители увидят перевоплощения украинцев. Участники Цієї миті рік потому 2018 в выпуске 12 осуществят мечты

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