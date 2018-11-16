«Цієї миті рік потому»-2018 — мотивационный проект, в котором украинцы за год достигают, казалось бы, нереальных целей. И в 12 выпуске герои посмотрят страху в глаза, чтобы осуществить самые заветные желания.
Смотрите в эту пятницу в 20:00 на телеканале СТБ «Цієї миті рік потому»:
- 150-килограммовый бывший учитель физкультуры пообещал за год стать первым парнем на деревне. Удастся ли ему похудеть почти вдвое?
- После нападения педофила Юля ежедневно оставляет кровавые раны на своем лице. По силам ли героине «Цієї миті рік потому» за 12 месяцев побороть свою манию?
- Вероника — бывшая алкоголичка, которая потеряла общения с родным сыном. Сможет ли женщина снова завоевать любовь родного человека?
- Артем и Ольга почти десять лет пытаются забеременеть, но безрезультатно. Ради осуществления мечты влюбленные готовы уговорить подругу на донорскую яйцеклетку. Какой будет ответ девушки?
- Бывший муж Алины смеялся над ее маленьким ростом — 1 м 40 см. Однако, сможет ли участница в 12 выпуске найти мужчину, который полюбит ее уникальность?
- Город Хыров утопает в мусоре! Две школьницы решили взять дело в свои руки и спасти родной дом от экологической катастрофы. Под силу ли девушкам за год убрать собственноручно целый город?
- Ужасная болезнь у Алены развилась из-за ее лишнего веса. Как женщина в 12 выпуске похудеет ради собственной жизни?
Уже сегодня, 16.11.2018, в 12 выпуске «Цієї миті рік потому» вы узнаете невероятные истории украинцев!