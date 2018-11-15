Найкращі мультфільми за версією Даші Трегубової

Щоб скласти топ нових мультфільмів для дітей, редакція stb.ua звернулася до чарівної ведучої проекту «Один за всіх» Даші Трегубової. Вона підказала, які мультики дивиться разом із дочкою Поліною. Дізнайтеся топ найкращих мультфільмів останніх років у нашому матеріалі.

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Суперсімейка-2



Ну, хто не пам’ятає першу частину «Суперсімейки»?! Пригоди відважних героїв продовжуються та обіцяють багато небезпек на їхньому шляху. На горизонті з’явився новий ворог, а значить, Містер Винятковість та Еластика готові знову кинутися в бій. Після однієї з таких операцій маму починають все частіше кликати на ТВ-шоу, поки тато змушений повністю віддавати себе вихованню дітей. Але чи надовго запанує такий порядок? Цей динамічний мультфільм, приправлений гумором, давно вже став фаворитом дітей у всьому світі.



Монстри на канікулах 3



Граф Дракула з дочкою Мевіс, зятем, онуком та іншою нечистю втомився від метушливих буднів та відправився у справжній монстричний круїз! Одне лише засмучує головного кровопивцю – самотність. І ось на кораблі Дракула відчув «дзінь»: таємнича капітан корабля Еріка заволоділа його серцем. Але чи та вона, за кого себе видає? Чудовий мультик підійде для перегляду всією родиною!



Нікчемний я 3



Це продовження історії колишнього лиходія Грю. Тепер, коли він став порядною людиною, в його житті з’являється брат-близнюк на ім’я Дрю! Тепер вся сім’я – зразковий сім’янин Грю, кохана Люсі та їхні дочки – відправляються в гості до новоспеченого родича. Там їх чекають неймовірні пригоди і бій з лиходієм Бальтазаром Брейком, що зациклений на минулій славі та 80-х. І як завжди, милі міньйони додадуть жару і викличуть у глядачів непідробний сміх!

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Моана



Цей чудовий мультфільм розповідає про Моану – дочку вождя одного з племен Океанії. В основі сюжету – красива легенда про напівбога Мауї та камінь, що здатен зароджувати життя. Хоробра дівчина любить океан і впевнена, що за горизонтом ховаються небачені простори. Вона вирушає в подорож, щоб знайти себе та отримати відповіді на свої питання. Мультфільм подобається дітям, оскільки чудово намальований і передає життєву мудрість доступною мовою.



Зоотрополіс



Зоотрополіс – це велике місто, де найрізноманітніші тварини живуть у злагоді. Маленька кролиця Джуді Хоппс вступає на службу до поліції, де її напарником стає хитрий лис. Незважаючи на забобони, вони зможуть разом протистояти злу і розкриють заплутану справу.



Тачки 3



У центрі уваги знову Блискавка Маккуїн. Технології рухаються вперед і на гонках блищать всі нові моделі авто. Головне завдання Блискавки – довести новому поколінню високотехнологічних автомобілів, що він, як і раніше, найкращий гонщик у світі. Мультфільм, як завжди, дивує чудовим гумором і неабияким сюжетом!

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Смурфіки: Загублене містечко



Смурфетта і її найкращі друзі відправляються в захопливу подорож через загадковий ліс, в якому живуть різні магічні створіння. Маленькі чарівники прагнуть знайти загублене містечко, перш ніж до нього встигне дістатися злий чаклун Гаргамель. Героїв чекають неймовірні пригоди і відкриття. Так, Смурфетта розкриє найбільшу таємницю в історії Смурфів.



Таємниця Коко



Цей мультфільм перенесе нас в таємничу Мексику і навіть познайомить з незвичайними традиціями місцевого народу. 12-річний Мігель живе в селі в родині шевців і таємно мріє стати музикантом. Хлопчик відправляється до свого кумира – популярного співака й покійного дідуся – в Країну Мертвих, де зустрічає душі інших предків. Мексиканські мотиви і незвичайний сюжет відрізняють картину від інших дитячих мультфільмів. «Таємниця Коко» заслужено отримав визнання як юних глядачів, так і критиків у всьому світі!

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Пригоди Паддінгтона 2



Це продовження історії про кумедного ведмедика Паддінгтона, який з джунглів перебрався до Англії. Тепер джентльмен обзавівся друзями, роботою і ніколи не забуває про своїх родичів. У гонитві за ідеальним подарунком для своєї тітки Паддінгтон виявляється втягнутим у крадіжку століття. Тепер потрібно зупинити лиходія, який пограбував антикварний магазин і залишився безкарним. І в цьому Паддінгтону допоможуть його вірні друзі!



Приємного перегляду!