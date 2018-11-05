В’ячеслав Узелков підкорив Говерлу

Тренер проекту «Зважені та щасливі»-8 В’ячеслав Узелков поділився у своєму Instagram фото з останньої мандрівки українськими Карпатами. Чоловік разом із учасником 2 сезону «Зважені та щасливі» Володимиром Однорогом підкорював вершину Говерли. Свiтлини з активного та екстремального відпочинку дивiться в матеріалі.

«Зважені та щасливі» рушають на Говерлу.

Володимир Однорог здійснив свою мрію і дістався верхівки Говерли. В’ячеслав Узелков допоміг учаснику другого сезону «Зважені та щасливі» підкорити гори.

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В’ячеслав Узелков на Говерлі.

Тренер тримає прапор «Зважені та щасливі» й заохочує інших учасників разом здійматися на висоту.

В’ячеслав написав у своєму Instagram, що його здивувала велич гір та неймовірні краєвиди, які команда споглядала на шляху сходження. Він, як тренер, не подавав жодних ознак втоми, а тільки підбадьорював групу туристів.

«Так прикольно, коли на Говерлі тебе не впізнають і просять їх фоткати», — написав тренер проекту.

Фото: Instagram В’ячеслава Узелкова

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