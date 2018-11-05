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Телеканал СТБ / Вячеслав Узелков покорил Говерлу

Вячеслав Узелков покорил Говерлу

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Тренер проекта «Зважені та щасливі»-8 Вячеслав Узелков поделился в своем Instagram фото с последнего путешествия по украинским Карпатам. Мужчина вместе с участником 2 сезона «Зважені та щасливі» Владимиром Однорогом покорял вершину Говерлы. Фото с активного и экстремального отдыха смотрите в материале.

Вячеслав Узелков

«Зважені та щасливі» отправляются на Говерлу.

Зважені та щасливі

Владимир Однорог осуществил свою мечту и добрался до вершины Говерлы. Вячеслав Узелков помог участнику второго сезона «Зважені та щасливі» покорить горы.

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Вячеслав Узелков, Владимир Однорог

Вячеслав Узелков на Говерле.

Вячеслав Узелков

Тренер держит флаг «Зважені та щасливі» и завлекает других участников вместе подниматься на высоту.

Зважені та щасливі

Вячеслав написал в своем Instagram, что его удивило величие гор и невероятные красоты, которые команда встречала на пути восхождения. Он, как тренер, не подавал никаких признаков усталости, а только подбадривал группу туристов.

Вячеслав Узелков, Владимир Однорог

«Так прикольно, когда на Говерле тебя не узнают и просят их фоткать», — написал тренер проекта.

Вячеслав Узелков

Фото: Instagram Вячеслава Узелкова

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