Вячеслав Узелков покорил Говерлу

Тренер проекта «Зважені та щасливі»-8 Вячеслав Узелков поделился в своем Instagram фото с последнего путешествия по украинским Карпатам. Мужчина вместе с участником 2 сезона «Зважені та щасливі» Владимиром Однорогом покорял вершину Говерлы. Фото с активного и экстремального отдыха смотрите в материале.

«Зважені та щасливі» отправляются на Говерлу.

Владимир Однорог осуществил свою мечту и добрался до вершины Говерлы. Вячеслав Узелков помог участнику второго сезона «Зважені та щасливі» покорить горы.

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Вячеслав Узелков на Говерле.

Тренер держит флаг «Зважені та щасливі» и завлекает других участников вместе подниматься на высоту.

Вячеслав написал в своем Instagram, что его удивило величие гор и невероятные красоты, которые команда встречала на пути восхождения. Он, как тренер, не подавал никаких признаков усталости, а только подбадривал группу туристов.

«Так прикольно, когда на Говерле тебя не узнают и просят их фоткать», — написал тренер проекта.

Фото: Instagram Вячеслава Узелкова

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