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Телеканал СТБ / Куди піти на вихідних 2–3 листопада 2018 року

Куди піти на вихідних 2–3 листопада 2018 року

Телеканал СТБ

Не визначились, куди піти на вихідних в Києві? Редакція сайту stb.ua рекомендує всім відвідати дуже цікаві заходи в столиці. Дізнайтеся, куди піти 2-3 листопада 2018 у Києві, в нашому матеріалі.

Квартирник: Останній фестиваль 2018 від Ulichnaya Eda

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3–4 листопада

Арт-завод «Платформа»

Вартість: 100 грн

Куди піти на вихідних в Києві, щоб насолодитися смачною вуличною їжею та послухати цікаві лекції? Без їжі свята не буде — в цьому переконані організатори Квартирника. На вихідних в Києві на території Арт-заводу «Платформа» пройде останній фестиваль цього року від компанії Ulichnaya Eda. Тут буде багато гарної музики, більше 30 видів гарячих напоїв та велика кімната 18+. Ви зможете дізнатися про секс багато цікавих подробиць, про які навіть не здогадувалися.

Також 4 листопада лікар та ведуча Людмила Шупенюк буде знімати сюжет на Арт-заводі Платформа в рамках соціального проекту «Я соромлюсь свого тіла». Жінка поділиться своїм досвідом роботи в лікарській справі.

Алкомаркет: Всі. Свої

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3–4 листопада

Десятинна, 12

Вартість: безкоштовно

На вихідних в Києві пройде фестиваль «Алкомаркет-2018», де ви можете відпочити з друзями, насолоджуючись приємною атмосферою. Це чудова можливість спробувати якісні та смачні напої: оригінальні вина, крафтове пиво, авторські настоянки та багато іншого. Організатори заходу не залишать вас голодними — на місці можна буде скуштувати м’ясо, солодощі, соуси, сири та інші закуски. А в кінці вечора відвідувачів чекає запальна музична вечірка.

Відкритий забіг Trukhaniv runday

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3 листопада, 9:30

Труханівська вулиця, 1

Вартість: безкоштовно

Для любителів активного відпочинку пропонуємо взяти участь в забігу на 5 кілометрів. На вихідних у Києві пройде марафон для всіх столичних бігунів. Обмежень за статевою ознакою, віком або фізичною формою немає. Головна місія заходу — мотивувати хоча б один мільйон українців регулярно займатися спортом. Після забігу на цих вихідних всіх учасників марафону запрошують на спільний пікнік. Щоб взяти участь в забігу — потрібно зареєструватися.

МЕДВІН: книжковий світ

цієї миті рік потому

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3 листопада, 11:00–19:00

НСК «Олімпійський», вул. Велика Васильківська, 55

Вартість: безкоштовно

У Києві на вихідних пройде традиційна 17-та осіння книжкова виставка «МЕДВІН: книжковий світ». Три дні в центрі столиці ви можете провести в компанії відомих письменників, поетів та художників. Для любителів книг будуть проходити презентації творів, літературні зустрічі та автограф-сесії письменників.

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