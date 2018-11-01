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Телеканал СТБ / Куда пойти на выходных 2–3 ноября 2018 года

Куда пойти на выходных 2–3 ноября 2018 года

Телеканал СТБ

Не определились, куда пойти на выходных в Киеве? Редакция сайта stb.ua рекомендует всем посетить очень интересные мероприятия в столице. Узнайте, куда пойти 23 ноября 2018 года в Киеве, в нашем материале.

Квартирник: последний фестиваль 2018 от Ulichnaya Eda

куда пойти на выходных

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34 ноября

Арт-завод «Платформа»

Стоимость: 100 грн

Куда пойти на выходных в Киеве, чтобы насладиться вкусной уличной едой и послушать интересные лекции? Без еды праздника не будет — и в этом уверены организаторы Квартирника. На выходных в Киеве на территории Арт-завода «Платформа» пройдет последний фестиваль этого года от компании Ulichnaya Eda. Здесь будет много красивой музыки, более 30 видов горячих напитков и большая комната 18+. Вы сможете узнать о сексе много интересных вещей, о которых даже не догадывались.

Также 4 ноября врач и ведущая Людмила Шупенюк будет снимать сюжет на Арт-заводе «Платформа» в рамках социального проекта «Я соромлюсь свого тіла».  Женщина поделится своим опытом работы во врачебном деле.

Алкомаркет: Всі. Свої

куда пойти на выходных

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34 ноября

Десятинная, 12

Стоимость: бесплатно

На выходных в Киеве пройдет фестиваль «Алкомаркет – 2018», где вы сможете отдохнуть с друзьями, наслаждаясь приятной атмосферой. Это замечательная возможность попробовать самые качественные и вкусные напитки: оригинальные вина, крафтовое пиво, авторские настойки и многое другое. Организаторы мероприятия не оставят вас голодными — на месте можно будет насладиться мясом, сладостями, соусами, сырами и другими закусками. А в конце вечера посетителей ждет зажигательная музыкальная вечеринка.

Открытый забег Trukhaniv runday

куда пойти на выходных

3 ноября, 9:30

Трухановская улица, 1

Стоимость: бесплатно

Для любителей активного отдыха предлагаем взять участие в забеге на 5 километров. На выходных в Киеве пройдет марафон для всех столичных бегунов. Ограничений по половому признаку, возрасту или физической форме нет. Главная миссия мероприятия — мотивировать хотя бы один миллион украинцев регулярно заниматься спортом. После забега в эти выходные всех участников марафона приглашают на совместный пикник. Чтобы принять участие в забеге — нужно зарегистрироваться.

МЭДВИН: книжный мир

куда пойти на выходных

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3 ноября, 11:00–19:00

НСК «Олимпийский», ул. Большая Васильковская, 55

Стоимость: бесплатно

В киеве на выходных пройдет традиционная 17-я осенняя книжная выставка «МЭДВИН: книжный мир». Три дня в центре столицы вы сможете провести в компании известных писателей, поэтов, художников. Для любителей книг будут проходить презентации произведений, литературные встречи и автограф-сессии писателей.

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