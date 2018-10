Кожен герой «Цієї миті рік потому»-2018 — особливий, з чуйним серцем і неймовірною силою духу. У 7 випуску глядачі познайомляться з унікальними історіями українців, які кардинально змінили своє життя.

Дивіться у п’ятницю о 20:00 на телеканалі СТБ мотиваційне шоу «Цієї миті рік потому»:

Video: Подолати невиліковну хворобу, стати чемпіоном з плавання та знайти кохання: все можливо у 7 випуску «Цієї миті рік потому» В Цієї миті рік потому 1 сезон 7 випуску глядачі побачать перевтілення українців. Учасники Цієї миті рік потому 2018 у випуску 7 здійснять мрії

Вже сьогодні, 12.10.2018, у 7 випуску «Цієї миті рік потому» ви дізнаєтеся, як змінилося життя героїв!

