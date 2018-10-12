Кожен герой «Цієї миті рік потому»-2018 — особливий, з чуйним серцем і неймовірною силою духу. У 7 випуску глядачі познайомляться з унікальними історіями українців, які кардинально змінили своє життя.

Дивіться у п’ятницю о 20:00 на телеканалі СТБ мотиваційне шоу «Цієї миті рік потому»:

Героїня 7 випуску страждає від облисіння і через це не може знайти роботу. Чи вдасться їй полюбити свою неординарну зовнішність?

Ведуча «Цієї миті рік потому» Даша Трегубова почує історію хлопчика, який втратив руку і дві ноги, але точно не жагу до життя. Чи зможе він за рік стати професіоналом і вибороти золоту медаль з плавання?

Чи вдасться Олені схуднути на 30 кг і втерти носа сестрі, яка працює моделлю?

Стас підкорював найбільші вершини України, ходив між життям і смертю. Герой 7 випуску хоче на рік взяти під свою опіку кволих юнаків і зробити з них спортсменів.

Наталя мріє про красиву посмішку, але генетичне захворювання зубів руйнує всі її плани. Кохані чоловіки били і знущалися з жінки. Чи зможе вона позбутися своїх недоліків і нарешті знайти другу половинку?

Зірка українських талант-шоу з’явиться в «Цієї миті рік потому», щоб здійснити свою мрію — стати професійною співачкою. Чи вдасться їй досягти мети?

Тетяна наважилась розповісти коханому про своє безпліддя. Як відругаує чоловік на приголомшливу новину? Чи збереже пара ідеальний шлюб?

Video: Подолати невиліковну хворобу, стати чемпіоном з плавання та знайти кохання: все можливо у 7 випуску «Цієї миті рік потому» В Цієї миті рік потому 1 сезон 7 випуску глядачі побачать перевтілення українців. Учасники Цієї миті рік потому 2018 у випуску 7 здійснять мрії

Video: Подолати невиліковну хворобу, стати чемпіоном з плавання та знайти кохання: все можливо у 7 випуску «Цієї миті рік потому» В Цієї миті рік потому 1 сезон 7 випуску глядачі побачать перевтілення українців. Учасники Цієї миті рік потому 2018 у випуску 7 здійснять мрії

Вже сьогодні, 12.10.2018, у 7 випуску «Цієї миті рік потому» ви дізнаєтеся, як змінилося життя героїв!

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