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Телеканал СТБ / Преодолеть неизлечимую болезнь, стать чемпионом по плаванию и найти любовь: все возможно в 7 выпуске «Цієї миті рік потому»

Преодолеть неизлечимую болезнь, стать чемпионом по плаванию и найти любовь: все возможно в 7 выпуске «Цієї миті рік потому»

Телеканал СТБ

Каждый герой «Цієї миті рік потому»-2018 — особенный, с чутким сердцем и невероятной силой духа. В 7 выпуске зрители познакомятся с уникальными историями украинцев, которые кардинально изменили свою жизнь.

Смотрите в пятницу в 20:00 на телеканале СТБ мотивационное шоу «Цієї миті рік потому»:

  • Героиня 7 выпуска страдает облысением и поэтому не может найти работу. Удастся ли ей полюбить свою неординарную внешность?
  • Ведущая «Цієї миті рік потому» Даша Трегубова услышит историю мальчика, который потерял руку и две ноги, но точно не жажду жизни. Сумеет ли он за год стать профессионалом и завоевать золотую медаль по плаванию?
  • Удастся ли Елене похудеть на 30 кг и утереть нос сестре, которая работает моделью?
  • Стас покорял вершины Украины, ходил между жизнью и смертью. Герой 7 выпуска хочет взять под свою опеку слабых юношей и сделать из них спортсменов.
  • Наташа мечтает о красивой улыбке, но генетическое заболевание зубов разрушает все ее планы. Любимые мужчины били и издевались над женщиной. Сможет ли она избавиться от своих недостатков и наконец найти вторую половинку?
  • Звезда украинских талант-шоу появится в «Цієї миті рік потому», чтобы осуществить свою мечту — стать профессиональной певицей. Удастся ли ей достичь цели?
  • Татьяна решилась рассказать любимому о своем бесплодии. Как отреагирует муж на ошеломительную новость? Сможет ли пара сберечь идеальный брак?

Video: Преодолеть неизлечимую болезнь, стать чемпионом по плаванию и найти любовь: все возможно в 7 выпуске «Цієї миті рік потому»

В Цієї миті рік потому 1 сезон 7 выпуске зрители увидят перевоплощения украинцев. Участники Цієї миті рік потому 2018 в выпуске 7 осуществят мечты

Video: Преодолеть неизлечимую болезнь, стать чемпионом по плаванию и найти любовь: все возможно в 7 выпуске «Цієї миті рік потому»

В Цієї миті рік потому 1 сезон 7 выпуске зрители увидят перевоплощения украинцев. Участники Цієї миті рік потому 2018 в выпуске 7 осуществят мечты

Уже сегодня, 12.10.2018, в 7 выпуске «Цієї миті рік потому» вы узнаете, как изменилась жизнь героев!

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