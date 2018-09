Сьогодні, 28.09.2018, на телеканалі СТБ о 20:00 вийде 5 випуск шоу «Цієї миті рік потому»-2018. Глядачів знову чекають сім унікальних історій людей, які за рік змінюють своє життя до невпізнання. Герої, які прийшли в студію до ведучої Даші Трегубової з обіцянкою здійснити мрію за 365 днів, розкажуть про свої досягнення.

Учасник «Цієї миті рік потому» Влад Павленко називає себе мажором, алкоголіком і бешкетником. Хлопець довгі роки псував життя близьким. Весь його спосіб життя полягає в тому, щоб витрачати гроші батьків на розваги. Він не зміг отримати новий мопед — порізав вени, йому не купили дорогий телефон — намагався стрибнути з балкона. Влад — єдина дитина в сім’ї, і тому всі його забаганки виконувалися за щучим велінням.

Після чергової гулянки сина батьки їхали машиною і сварилися через Влада. В результаті пара потрапила в ДТП — мамі майже відірвало руку. Влад Павленко дізнався, що його батько смертельно хворий, і тільки після цього він вирішив змінитися. За рік хлопець хоче спокутати свою провину перед батьками і виправити помилки минулого — кинути пити і налагодити взаємини з близькими. Чи вдасться Владу Павленку стати гордістю своїх батьків? Дізнаємося вже сьогодні в 5 випуску «Цієї миті рік потому» о 20:00 на телеканалі СТБ.

Video: Чи зможе мажор кинути пити заради батька, який помирає? В Цієї миті рік потому 1 сезон 5 випуску глядачі побачать перевтілення українців. Учасники Цієї миті рік потому 2018 у випуску 5 реалізую свою мрію

Свою зворушливу історію в студії «Цієї миті рік потому» розповіла Катя Сармосян. Жінка — мати трьох дітей, вдова, яка не може відпустити минуле, ховаючи під одягом жахливий обвислий живіт. Коханий чоловік загинув на виробництві в день народження своєї дитини — його засипало зерном. Після жахливої ​​трагедії минуло чимало часу, але жінка так і продовжує носити дві обручки — свою і чоловікову.

Катя уникає чоловіків і боїться дивитися в дзеркало, оскільки вважає себе потворною. Вона спробує подолати всі труднощі і зважитися на нові стосунки. Чи зможе героїня 5 випуску «Цієї миті рік тому» позбутися обвислого «фартуха» і знайти батька своїм трьом дітям?

Не пропустіть 5 випуск унікального шоу «Цієї миті рік потому»-2018 — буде цікаво!

