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Телеканал СТБ / Сможет ли мажор бросить пить ради умирающего отца?

Сможет ли мажор бросить пить ради умирающего отца?

Телеканал СТБ

Сегодня, 28.09.2018, на телеканале СТБ в 20:00 выйдет 5 выпуск шоу «Цієї миті рік потому»-2018. Зрителей снова ждут семь уникальных историй людей, которые за год изменят свою жизнь до неузнаваемости. Герои, которые пришли в студию к ведущей Даше Трегубовой с обещанием исполнить мечту за 365 дней, расскажут о своих достижениях.

Участник «Цієї миті рік потому» Влад Павленко называет себя мажором, алкоголиком и дебоширом. Парень долгие годы портил жизнь близким. Весь его образ жизни заключается в том, чтобы тратить деньги родителей на развлечения. Он не смог получить новый мопед — порезал вены, ему не купили дорогой телефон — пытался спрыгнуть с балкона. Влад — единственный ребенок в семье, и поэтому все его прихоти выполнялись по щучьему велению.

После очередной гулянки сына родители ехали на машине и ссорились из-за Влада. В результате пара попала в ДТП — маме почти оторвало руку. Влад Павленко узнал, что его отец смертельно болен, и только после этого он решил измениться. Через год парень хочет искупить свою вину перед родителями и исправить ошибки прошлого — бросить пить и наладить отношения с близкими. Удастся ли Владу Павленко стать гордостью своих родителей? Узнаем уже сегодня в 5 выпуске «Цієї миті рік потому» в 20:00 на телеканале СТБ.

Video: Сможет ли мажор бросить пить ради умирающего отца?

На телеканале СТБ в 20:00 выйдет 5 выпуск шоу Цієї миті рік потому. Зрителей ждут уникальные истории людей, которые изменят свою жизнь

Свою трогательную историю в студии «Цієї миті рік потому» рассказала Катя Сармосян. Женщина — мать троих детей, вдова, которая не может отпустить прошлое, пряча под одеждой ужасный обвисший живот. Любимый муж погиб на производстве в день рождения своего ребенка — его засыпало зерном. После ужасной трагедии прошло немало времени, но женщина так и продолжает носить два кольца — свое и мужа.

Катя избегает мужчин и боится смотреть в зеркало, потому что считает себя уродливой. Она попытается преодолеть все трудности и решится на новые отношения. Сможет ли героиня 5 выпуска «Цієї миті рік потому» избавиться от свисающего «фартука» и найти отца своим трем детям?

Video: Сможет ли мажор бросить пить ради умирающего отца?

На телеканале СТБ в 20:00 выйдет 5 выпуск шоу Цієї миті рік потому. Зрителей ждут уникальные истории людей, которые изменят свою жизнь

Не пропустите 5 выпуск уникального шоу «Цієї миті рік потому»-2018 — будет интересно!

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