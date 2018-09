Любовний гороскоп на вересень 2018 прогнозує кожному знаку зодіаку нові щирі емоції та переживання. Кого зі знаків зодіаку чекає знайомство з головною людиною в житті, кому варто бути уважнішим, а кому остерігатися випадкових зустрічей, розповів переможець 18 сезону «Битви екстрасенсів», жрець графічної магії Каїн Крамер.

Більше на тему: Фінансовий гороскоп на 2018 рік від Яни Пасинкової

Цього місяця Овни зустрінуть людину, яка кардинально змінить їхній спосіб життя. Знайомство може відбутися в колі друзів у найнесподіваніший момент. Тим, хто вже у стосунках, екстрасенс радить стати більш уважним до своєї рідної половинки: прощати всі образи і насолоджуватися спільним проведенням часу.

Сімейним Тельцям варто уникати сварок і постійних з’ясовувань стосунків, щоб зберегти взаєморозуміння. Інакше ви можете втратити свою любов. Самотні Тельці рішуче можуть завоювати будь-кого, хто їм сподобається. Головне – частіше усміхатися і робити своє життя насиченішим.

Більше на тему: Гороскоп на вересень 2018 для всіх знаків зодіаку

За словами Каїна Крамера, ви відчуєте підтримку з боку другої половинки. Вас буквально оточать увагою, кохана людина порадує незвичайним подарунком. Стосунки стануть міцнішими, головне – говорити про щирість своїх почуттів. Близнюки, які перебувають у пошуку, приготуйтеся до несподіваного роману на роботі. Придивіться до своїх колег – можливо, хтось давно чекає від вас знаків уваги.

Ракам Каїн радить частіше відвідувати цікаві заходи, записатися в тренажерний зал або на курси іноземної мови. Саме там ви можете зустріти ваше кохання. Тим, хто вже знайшов другу половинку, потрібно підготуватися до сварок на побутовому і фінансовому ґрунті. Пам’ятайте, через це проходять всі закохані пари. Щоб не втратити кохану людину, не забувайте про романтичні вчинки.

Більше на тему: Захисний амулет за знаком зодіаку на 2018 рік від Олени Курилової

Самотніх Левів очікує дуже яскравий, але короткий роман на відпочинку. Ви дуже сексуальні і притягуєте до себе чарівних людей. Зазнали невдачі? Не думайте про це, рухайтеся наполегливо до свої мети! Левам у стосунках потрібно говорити відкрито про свої проблеми, не приховувати таємниць і бути щирими. Гармонію, любов і пристрасть ви відчуєте відразу після того, як почнете довіряти партнеру.

Взаємини роблять яскравішими не лише подарунки, а й спілкування. Станьте рішучішими: ваше відчуття життя не повинно впливати на другу половинку. Прояв імпульсивності, постійні зміни настрою і агресивність призведуть до того, що шанувальники розбіжаться в різні сторони. Дівам варто стати більш поступливими і уважними зі своїми партнерами.

Більше на тему: Любовний гороскоп на 2018 рік від Ольги Стогнушенко

Терези відчують приплив пристрасті. Вони захочуть порадувати другу половинку квітами, поцілунками, провести удвох незабутній вечір. Такий прояв уваги робить стосунки яскравішими, допомагає освіжити почуття та емоції. Випробування долі ви пройдете гідно, головне – бути терплячими. Взаєморозуміння дуже важливе у стосунках, тому не забувайте про підтримку і прояв щирих почуттів.

Самотнім Скорпіонам варто бути обережними з новими знайомим, адже з вами фліртуватимуть дуже часто. Не потрібно вірити першому, хто скаже приємні слова. Екстрасенс радить не робити необдуманих вчинків і не планувати кардинальних змін в особистому житті. Сімейні Скорпіони будуть підтримувати теплу і ніжну атмосферу у стосунках. Віддавайте душу партнеру повністю і радуйте коханих романтичними сюрпризами.

Стрільцям у стосунках не слід ревнувати свого партнера через дрібниці. Краще оточити близьких турботою і втілити їхні мрії в реальність. Самотнім Стрільцям екстрасенс радить триматися подалі від неприємних людей і тих, хто хоче використати вас у любовних іграх. Будьте максимально відповідальними за власні вчинки. Ваші потенційні партнери потребують визначеності, тому раціонально все зважуйте, перш ніж прийняти рішення.

Більше на тему: Як здійснити мрії в 2018 році — гороскоп від Рафаїла Бражеєва

Неймовірне везіння чекає одиноких Козерогів у любовних справах! Якщо ви налаштовані на серйозні стосунки, не потрібно сумніватися у своїх силах. Ви повинні комунікувати з незнайомими, спілкуватися з друзями і не сидіти вдома. Козерогам у стосунках варто проявити наполегливість і зробити рішучий крок назустріч партнеру.

Гороскоп віщує самотнім Водоліям безліч побачень, нових знайомств і свіжих вражень. Зверніть увагу на людей, які цікавляться вами і давно проявляють свої почуття. Любов оточуватиме вас цілий місяць, не пропустіть свій шанс і йдіть назустріч потаємним бажанням. Створюйте домашній затишок і підштовхніть кохану людини до спільних подорожей.

Місяць поставне в яскравих барвах завдяки приємній звістці про особисті справи. Вас запросить на побачення людина, про яку ви ніколи не думали. Наполегливість партнера здивує, і ви точно не зможете відмовити. Ця зустріч може стати початком міцного і тривалого союзу. У сімейних Риб у стосунках очікуються труднощі. Щоб уникнути цього, слухаєте свого партнера, працюйте над власними недоліками і проводьте більше часу разом.

Більше на тему: Місячний календар на вересень 2018: список вдалих днів

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.