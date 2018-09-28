Любовный гороскоп на сентябрь 2018 прогнозирует каждому знаку зодиака новые искренние эмоции и переживания. Кого ждет знакомство с главным человеком в его жизни, кому стоит быть повнимательнее, а кому остерегаться случайных встреч, рассказал победитель 18 сезона «Битвы экстрасенсов», жрец графической магии Каин Крамер.

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Овен

В этом месяце Овны встретят человека, который кардинально изменит их образ жизни. Знакомство может произойти в кругу друзей в самый неожиданный момент. Тем, кто уже в отношениях, экстрасенс советует стать более внимательным к своей родной половинке: прощать все обиды и наслаждаться совместным времяпровождением.

Телец

Семейным Тельцам рекомендуется избегать ссор и постоянных выяснений отношений, чтобы сохранить взаимопонимание. Иначе вы можете потерять свою любовь. Одинокие Тельцы могут завоевать любого, кто им понравится. Главное — почаще улыбаться и делать свою жизнь насыщеннее.

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Близнецы

По словам Каина Крамера, вы почувствуете поддержку со стороны второй половинки. Вас буквально окружат вниманием, любимый человек порадует необычным подарком. Отношения станут крепче, главное — говорить об искренности своих чувств. Близнецы, находящиеся в поиске, приготовьтесь к неожиданному роману на работе. Присмотритесь к коллегам — возможно, кто-то давно ждет от вас знаков внимания.

Рак

Ракам Каин советует почаще посещать интересные мероприятия, записаться в тренажерный зал или на курсы иностранных языков. Именно там вы можете встретить вашу любовь. Тем, кто уже нашел вторую половинку, нужно приготовиться к ссорам на бытовой и финансовой почве. Помните, через это проходят все влюбленные пары. Чтобы не потерять любимого человека, не забывайте о романтических поступках.

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Лев

Одиноких Львов ждет очень яркий, но короткий роман на отдыхе. Вы очень сексуальны и притягиваете к себе обаятельных людей. Потерпели неудачу? Не думайте об этом, двигайтесь упорно к своей цели! Львам в отношениях стоит говорить открыто о своих проблемах, не скрывать тайн и быть искренними. Гармонию, любовь и страсть вы почувствуете сразу после того, как больше доверитесь партнеру.

Дева

Отношения делают ярче не только подарки, но и общение. Станьте более решительными: ваше жизнеощущение не должно влиять на вторую половинку. Проявление импульсивности, постоянные перемены настроения и агрессивность приведут к тому, что обожатели разбегутся в разные стороны. Девам нужно стать более уступчивыми и внимательными со своими партнерами.

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Весы

Весы почувствуют прилив страсти. Они захотят порадовать вторую половинку цветами, поцелуями, провести вдвоем незабываемый вечер. Такие знаки внимания делают отношения ярче, помогают освежить чувства и эмоции. Испытания судьбы вы пройдете достойно, главное — быть терпеливее. Взаимопонимание очень важно в отношениях, поэтому не забывайте о поддержке и проявлении искренних чувств.

Скорпион

Одиноким Скорпионам стоит быть осторожнее с новыми знакомыми, ведь с вами будут флиртовать очень часто. Не нужно верить первому, кто скажет приятные слова. Экстрасенс советует не делать необдуманных поступков и не планировать кардинальных изменений в личной жизни. Семейные Скорпионы будут поддерживать теплую и нежную атмосферу в отношениях. Отдавайте душу партнеру полностью и радуйте возлюбленных романтическими сюрпризами.

Стрелец

Стрельцам в отношениях не следует ревновать своего партнера по пустякам. Лучше окружить близких заботой и воплотить их мечты в реальность. Одиноким Стрельцам экстрасенс советует сторониться неприятных людей и тех, кто хочет использовать вас в любовных играх. Будьте максимально ответственны за собственные поступки. Ваши потенциальные партнеры потребует определенности, поэтому рационально все взвешивайте, прежде чем принять решение.

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Козерог

Невероятное везение ждет одиноких Козерогов в любовных делах! Если вы настроены на серьезные отношения, не нужно сомневаться в своих силах. Вы должны коммуницировать с незнакомыми, общаться с друзьями и не сидеть дома. Козерогам в отношениях стоит проявить настойчивость и сделать решительный шаг навстречу партнеру.

Водолей

Гороскоп предвещает одиноким Водолеям множество свиданий, новых знакомств и свежих впечатлений. Обратите внимание на людей, которые интересуются вами и давно проявляют свои чувства. Любовь будет окружает вас целый месяц, не упустите свой шанс и идите навстречу сокровенным желаниям. Создайте домашний уют и подтолкните любимого человека к совместным путешествиям.

Рыбы

Месяц приобретет яркие краски благодаря приятному известию о личных делах. Вас пригласит на свидание человек, о котором вы никогда не думали. Настойчивость партнера удивит, и вы точно не сможете отказать. Эта встреча может стать началом крепкого и длительного союза. У семейных Рыб в отношениях ожидаются трудности. Чтобы избежать этого, примите меры — слушаете своего партнера, работайте над собственными недостатками и проводите больше времени вместе.

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