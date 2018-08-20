Дотримуючись місячного календаря садівника-городника на серпень 2018 року, ви зможете визначити найсприятливіші дні для робіт із землею та рослинами. Коли краще сіяти, збирати й удобрювати коренеплоди, плодові дерева і чагарники, а також які дні в серпні 2018 року будуть найсприятливішими для городництва, розповіла дворазова переможниця «Битви екстрасенсів», постійний експерт проекту «Слідство ведуть екстрасенси», спадкова провидиця Олена Курилова.

«Посів і розсаду я рекомендую проводити в жіночі дні: середу, п’ятницю або суботу. Займаючись городництвом в ці дні, ви отримаєте потік жіночої енергії, яка сприятливо вплине на ріст рослин, їх цвітіння та плодоношення. Решта днів у серпні 2018 року будуть не такими вдалими для городництва», – поділилася Олена Курилова.

Особливу увагу ясновидиця радить звертати на місячні цикли. Прислухайтеся до порад місячного календаря, перш ніж приступати до посадки або збору врожаю. На спадаючий Місяць найкраще вдаються посадки коренеплодів – моркви, картоплі, буряку та інших «підземних» овочів. У дні повного Місяця добре садити та збирати круглі плоди – гарбуз, дині, кавуни. Період зростаючого Місяця підходить для висаджування і пересаджування плодових дерев і ягідних кущів, а також їх удобрення та підрізання.

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Найсприятливішими днями для городництва та виконання будь-яких робіт будуть 16, 21 і 22 серпня. У ці дні рекомендовано проводити:

замочування насіння;

посів, а також пересадку овочевих рослин, особливо коренеплідних і цибулевих;

посів і посадку дерев і чагарників, бобових, зернових;

можна пересаджувати рослини з ослабленою кореневою системою, а також ті квіти, які мають зимувати на холодних підвіконнях;

кореневе і некореневе підживлення рослин;

заготівлю сіна;

проводити захист від хвороб та шкідників;

заготівлю коренів лікарських рослин;

заготівлю вирощеної продукції: консервування, соління, квашення капусти, сушка, заготівля соків і вина.

Найбільш несприятливим днем ​​для городників і садівників буде 11 серпня 2018 року. Цього дня варто утриматися від будь-яких землеробських робіт, навіть від поливу. Займіться заготівлею овочів, фруктів, зернових і лікарських трав!

«З давніх-давен існує обряд, якого я рекомендую дотримуватися і сьогодні. На початку збору врожаю перший стіг пшениці зав’язують у сніп, який зберігають протягом усіх жнив, обмолочують і ці зерна святять та перед посівною змішують з іншим зерном для гарного врожаю. Обряд слід проводити щороку», – поділилася ясновидиця.

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