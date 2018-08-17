Сергій Притула стане ведучим проекту «Нові лідери» на ICTV

З 17 по 19 серпня відбудеться четвертий етап національного телепроекту «Нові лідери» , в рамках якого 100 амбітних українців презентують свої програми і результати їх реалізації. Ведучим «Нових лідерів» на каналі ICTV стане відомий український шоумен Сергій Притула. Детальніше – в матеріалі.

Кілька місяців тому Сергій Притула знявся в промо-ролику національного проекту «Нові лідери», де закликав усіх, кому небайдуже майбутнє країни, не втрачати надію і змінювати Україну разом. А тепер шоумен займе пост ведучого проекту.

Сергій Притула зізнається, що і раніше бачив для себе перспективу в тому, щоб попрацювати в сфері соціально-політичних програм, але не був готовий до того, що змінити амплуа ведучого розважальних проектів доведеться так скоро. Про це Сергій Притула написав на своїй сторінці в Facebook. Також ведучий висловив своє ставлення до «Нових лідерів»:

«Я дійсно вважаю, що в країні тотальний брак нових облич у політиці. Одна і та ж колода, за рідкісними виключеннями, тасується з року в рік. Хтось заходить у велику політику прокладаючи шлях грошима, когось у політику заносять хвилі Революцій. А хтось, можливо, потрапить туди завдяки цьому проекту і, дасть Бог, буде не гіршим, а кращим від сучасних політиків. Якщо я маю можливість бути долученим до таких процесів, то гріх змарнувати нагоду. Простіше всього стояти збоку і кричати, що нічого не міняється».

Сергій Притула додав, що нова посада для нього виклик, який він з радістю приймає.

Наразі проект «Нові лідери» виходить на фінішну пряму. Відбірковий комітет обере 10 учасників, які будуть боротися за право реалізації своєї програми. Телевізійний етап стартує в жовтні.

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