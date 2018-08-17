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Телеканал СТБ / Сергей Притула станет ведущим проекта «Новые лидеры» на ICTV

Сергей Притула станет ведущим проекта «Новые лидеры» на ICTV

Телеканал СТБ

С 17 по 19 августа пройдет четвертый этап национального телепроекта «Новые лидеры», в рамках которого 100 амбициозных украинцев презентуют свои программы и результаты их реализации. Ведущим «Новых лидеров» на канале ICTV станет известный украинский шоумен Сергей Притула. Подробнее – в материале.

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Несколько месяцев назад Сергей Притула снялся в промо-ролике национального проекта «Новые лидеры», где призвал всех, кому небезразлично будущее страны, не терять надежду и пробовать менять Украину вместе. А теперь шоумен займет пост ведущего проекта.

Сергей Притула признается, что и раньше видел для себя перспективу в том, чтобы поработать в сфере социально-политических программ, но не был готов к тому, что сменить амплуа ведущего развлекательных проектов придется так скоро. Об этом Сергей Притула написал на своей странице в Facebook. Также ведущий высказал свое отношение к «Новым лидерам»:

«Я действительно считаю, что в стране тотальная нехватка новых лиц в политике. Одна и та же колода, за редкими исключениями, тасуется из года в год. Кто-то заходит в большую политику прокладывая путь деньгами, кого-то в политику заносят волны революций. А кто-то, возможно, попадет туда благодаря этому проекту и, даст Бог, будет не хуже, а лучше современных политиков. Если у меня есть возможность быть причастным к таким процессам, то грех ее упустить. Проще всего стоять в стороне и кричать, что ничего не меняется».

Сергей Притула добавил, что новая должность для него вызов, который он с радостью принимает.

В настоящий момент проект «Новые лидеры» выходит на финишную прямую. Отборочный комитет выберет 10 участников, которые будут бороться за право реализации своей программы. Телевизионный этап стартует в октябре.

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