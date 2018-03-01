Ведущий Нацотбора на Евровидение-2018 Сергей Притула поделился своими впечатлениями от прошедшего финала в социальной сети Facebook. Шоумен пожелал MELOVIN’у победы, а украинцам – сдержанности и взаимоуважения. Кто стал открытием для ведущего в этом году, а кто фаворитом – читайте в материале.



На своей официальной странице в социальной сети Facebook Сергей Притула разместил пост, в котором детально рассказал о своих впечатлениях от Нацотбора на Евровидение-2018.

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«Если совсем уж коротко, то… Melovin должен был поехать еще в прошлом году. Песня у него тогда была, по моему скромному мнению, сильнее нынешней. Хотя номер в финале-2018 положил прошлогодний «на лопатки». Победа обожаемых мной «O’Torvald» в 2017-м спутала все карты больших и не очень игроков на рынке. Схема «овцы целы / волки сыты» должна выглядеть так: Melovin в 2017, Tayana в 2018. У Тани тоже, по сравнению с прошлым годом, тотальный прогресс: вокал НЕ промахивался, «беки» – роскошные, песня в разы лучше. Еще бы немного какой-то индивидуальной изюминки, чтобы никому язык не поворачивался сравнивать с Лободой, – и было бы идеально. Лично мне будет очень обидно, если Таня остановится в своих потугах на этом отборе. Однозначно, что при правильных раскладах она не потеряется и в основной фазе Евровидения, где бы и когда оно не происходило»,- написал шоумен.

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Он также отметил и певицу Julinoza, и группу Kadnay.

«Как и в прошлом году, «свежая кровь» не портила картинки. Julinoza – это мой № 1 в смысле открытий в текущем сезоне. За «Голосом» я не особо слежу, поэтому полез в Ютюб уже в процессе подготовки к эфирам. Процитирую один из комментариев под вот этим https://www.youtube.com/watch?v=EVKkF3FMw_Q: «Почему здесь не сотни тысяч просмотров?» С Kadnay все было понятно еще с прошлого года, ребята крутые, набирают обороты, людям нравятся. Сам факт того, что коллектив с музыкой, которая явно рассчитана на более узкую аудиторию, чем у Tayanna, дважды обскакал последнюю в зрительском голосовании – уже о чем-то говорит», – продолжил Притула.

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Со своей стороны он также поблагодарил менеджмент артистов.

«Как ведущий национального отбора сделаю комплимент в адрес менеджмента всех участников. В этом году никто (ну ок, был один, но взаимопонимания добились быстро) не пытался подходить и рассказывать мне, как представлять участника, что можно спрашивать, как шутить и т. д. В 2017-м таких было достаточно. Разговор, правда, у нас получался очень коротким))). Приятно, что менеджеры начинают различать, где «солянка» во Дворце «Украина», а где конкурс, в котором четко прописаны роли трех игроков: участники, судьи, ведущий», – рассказал ведущий.

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Но не все высказывания Сергея были о плюсах отбора.

«Что больше всего огорчает уже второй отбор подряд, так это абсолютная нетерпимость аудитории к участникам процесса. Я уже привык, когда это происходит в околополитических фейсбучных «срачах», когда сторонники того или иного политического «вождя» не выбирают слов и эпитетов в адрес своих оппонентов. Но, черт побери, устраивать то же самое в контексте песенного конкурса – это перебор… Образы судей, угнетения артистов, похвала своих любимцев не в чистом виде, а обязательно через отрицательное сравнение с соперником… все это отвратительно. И если Михайловичу то все «до одного места», то, подозреваю, молодняка, который зашел в нацотбор, подобные отзывы и комментарии в соцсетях могут сильно ударить по самооценке. Я неоднократно видел в нашем шоу-бизнесе, как люди, на которых часто молились, делали одну ошибку и те, кто вчера готов был носить на руках, с не меньшим рвением добивают ногами. Сколько в прошлом году было вылито помоев на O’Torvald за их 24-е место?! И то зачастую от людей, которые в принципе национальный отбор не смотрели. А если смотрели, то не голосовали. Когда Валерий Васильевич Лобановский сказал золотые слова, что «люди, которые не ходят на футбол (на стадион, на трибуны), в принципе не имеют никакого морального права что-то судить или говорить о футболе и о командах». Так же и здесь», – поделился Сергей Притула.

В заключение он посвятил слова восхищения команде проекта.

«Напоследок хочу выразить свое восхищение работой команды, которая готовила этот нацотбор и которая, традиционно, остается за кадром. Зритель получает готовую картинку в прямом эфире и, в принципе, ему не обязательно знать, что десятки людей больше месяца живут в режиме «выспимся на пенсии». Что люди начинают рабочий день в 8.30 утра и заканчивают в 4–5 часов ночи. Что некоторые ночуют в павильоне. Вы – крутые, дорогие мои коллеги. Отдельно поздравляю канал СТБ с получением права трансляции основного конкурса Евровидение в мае этого года наравне с UA:ПЕРШИЙ. Заслужили годами адской работы! Имел честь быть причастным к событию. Melovin(у) победы! Нам всем – сдержанности и взаимоуважения. Искренне ваш, Сергей Притула», – написал ведущий.