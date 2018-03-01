Ведучий Нацвідбору на Євробачення-2018 Сергій Притула поділився своїми враженнями від минулого фіналу в соціальній мережі Facebook. Шоумен побажав MELOVIN’у перемоги, а українцям – стриманості та взаємоповаги. Хто став відкриттям для ведучого в цьому році, а хто фаворитом – читайте в матеріалі.



На своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook Сергій Притула розмістив пост, в якому детально розповів про свої враження від Нацвідбору на Євробачення-2018.

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«Якщо геть зовсім коротко, то… Melovin мав поїхати ще минулого року. Пісня у нього тоді була, на мою скромну думку, сильніша від цьогорічної. Хоча номер у фіналі 2018-го поклав минулорічний «на лопатки». Перемога обожнюваних мною «O’Torvald» у 2017-му сплутала всі карти великих і не дуже гравців на ринку. Схема «вівці цілі/вовки ситі» мала б виглядати так: Melovin у 2017, Tayanna у 2018. У Тані теж, в порівнянні з минулим роком, тотальний прогрес: вокал не хибив, «беки» – розкішні, пісня в рази краща. Ще б трішки якоїсь індивідуальної родзинки, щоб нікому язик не повертався порівнювати із Лободою, – і було б ідеально. Особисто мені буде дуже прикро, якщо Таня зупиниться у своїх потугах на цьому відборі. Однозначно, що при правильних розкладах вона не загубиться і в основній фазі Євробачення, де б і коли воно не відбувалось»,- написав шоумен.

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Він також відзначив і співачку Julinoza, і гурт Kadnay.

«Як і минулого року, «свіжа кров» не псувала картинки. Julinoza – це мій №1 в сенсі відкриттів у поточному сезоні. За «Голосом» я не особливо слідкую, тому поліз у Ютюб вже в процесі підготовки до ефірів. Процитую один з коментарів під ось цим відео https://www.youtube.com/watch?v=EVKkF3FMw_Q – «Чому тут не сотні тисяч переглядів?». З Kadnay все було зрозуміло ще з минулого року, хлопці круті, набирають обертів, людям подобаються. Сам факт того, що колектив із музикою, яка явно розрахована на вужчу аудиторію, ніж у Tayanna, двічі обскакав останню у глядацькому голосуванні – вже про щось говорить», – продовжив Притула.

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Зі свого боку він також подякував менеджменту артистів.

«Як ведучий національного відбору зроблю комплімент на адресу менеджменту усіх учасників. Цього року ніхто (ну ок, був один, але порозумілись швидко) не намагався підходити і розказувати мені, як представляти учасника, що можна питати, як жартувати і т. д. У 2017-му таких було достатньо. Розмова, щоправда, у нас виходила дуже короткою))). Приємно, що менеджери починають розрізняти де «солянка» у Палаці «Україна», а де конкурс, в якому чітко прописані ролі трьох гравців: учасники, судді, ведучий», – розповів ведучий.

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Але не всі висловлювання Сергія були про плюси відбору.

«Що найбільше засмучує вже другий відбір поспіль, так це абсолютна нетерпимість аудиторії до учасників процесу. Я вже звик, коли це відбувається в навколополітичних фейсбучних «срачах», коли прихильники того чи іншого політичного «вождя» не добирають слів та епітетів на адресу своїх опонентів. Але, чорт забирай, влаштовувати те ж саме в контексті пісенного конкурсу – це перебор.. Образи суддів, гноблення артистів, похвала своїх улюбленців не в чистому вигляді, а обов’язково через негативне порівняння із суперником… все це огидно. І якщо Михайловичу то все «до єдного місця», то, підозрюю, молодняку, який зайшов у нацвідбір, подібні відгуки та коментарі у соцмережах можуть сильно вдарити по самооцінці. Я неодноразово бачив у нашому шоу-бізнесі, як люди, на яких часто молились, робили одну помилку і ті, хто вчора готовий був носити на руках, з не меншим завзяттям добивають ногами. Скільки минулого року було вилито помиїв на O’Torvald за їх 24-те місце?! І то зачасту від людей, які в принципі національний відбір не дивились. А якщо дивились, то не голосували. Колись Валерій Васильович Лобановський сказав золоті слова, що «люди, які не ходять на футбол (на стадіон, на трибуни) в принципі не мають ніякого морального права щось судити чи говорити про футбол і про команди». Так само і тут», – поділився Сергій Притула.

На завершення він присвятив слова захоплення команді проекту.

«Наостанок хочу висловити своє захоплення роботою команди, яка готувала цей нацвідбір і яка, традиційно, залишається за кадром. Глядач отримує готову картинку в прямому ефірі і, в принципі, йому не обов’язково знати, що десятки людей більше місяця живуть в режимі «виспимось на пенсії». Що люди починають робочий день о 8.30 ранку і закінчують о 4–5 годині ночі. Що дехто ночує в павільйоні. Ви – круті, дорогі мої колеги. Окремо вітаю канал СТБ з отриманням права трансляції основного конкурсу Євробачення у травні цього року нарівні з UA:ПЕРШИЙ. Заслужили роками пекельної праці! Мав за честь бути долученим до події. Melovin(у) перемоги! Нам всім – стриманості та взаємоповаги. Щиро ваш, Сергій Притула», – написав ведучий.