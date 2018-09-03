Телепроект «Нові лідери» вийде в ефір ICTV 4 жовтня

4 жовтня в ефірі телеканалу ICTV українці побачать перший випуск національного телепроекту «Нові лідери». Ведучим проекту, як вже повідомлялося раніше, буде відомий український шоумен Сергій Притула.

Телевізійний етап проекту «Нові лідери», під час якого десять фіналістів будуть боротися за першість, а також грошовий приз на реалізацію своєї програми, буде тривати з жовтня по листопад 2018 року.

Нагадаємо, четвертий етап телепроекту стартував з 17 по 19 серпня. Тоді сто найкращих учасників презентували свої програми і результати їх реалізації перед відбірковим комітетом. Потенційних лідерів оцінювали авторитетні громадські діячі – Ольга Айвазовська, Роман Бондар, Гліб Вишлінський, Андрій Вишневський, Світлана Матвієнко, Таміла Ташева, Ярослав Юрчишин.

Сергій Притула поділився своїми враженнями після відбору:

«Сотня лідерів вже представила свої програми. Я не знаю, хто увійде у фінальну десятку учасників проекту, але я чув розумні цікаві ідеї. Я бачив молодих, амбітних, перспективних працьовитих лідерів, присутність яких вселяє впевненість у завтрашньому дні нашої країни».

Переконатися у цьому можна буде вже з 4 жовтня на телеканалі ICTV.

Про враження Сергія Притули від проекту – дивіться тут:



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