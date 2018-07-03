Сезон черешні у розпалі. Червона, біла, рожева – на прилавках можна знайти будь-який різновид. Виявляється, черешня – це не тільки смачний плід. З її допомогою можна навіть схуднути, адже існує спеціальна черешнева дієта. Показання та протипоказання, а також як скласти меню – читайте в нашому матеріалі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як вибрати черешню

Користь черешневої дієти

Черешня чудово очищає організм. У ній справжнє джерело органічних кислот, вітамінів, мінералів і корисних цукрів. Харчові волокна позбавляють організм «шкідливого» холестерину, чистять кишечник. Плоди допомагають при захворюваннях серцево-судинної системи, печінки, нирок.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Варення з вишні: 3 унікальних рецепти на зиму

Черешнева монодиета

Така дієта розрахована на 2–3 дні. Меню складається тільки з черешні (1,5 кг в день), негазованої води або несолодкого зеленого чаю. Розділіть денний раціон на 4–6 порцій. Навіть один розвантажувальний день цієї дієти допоможе трохи прибрати зайву вагу.

Черешнева дієта з кефіром 3 дні

Вищевикладений раціон можна збагатити літром нежирного кефіру. Харчування черешнею, питний режим, як і раніше (несолодкий чай, негазована вода), тільки додатково до цього випивайте протягом дня кефір (по склянці на кожен прийом).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як приготувати сорбет: топ-10 рецептів в домашніх умовах

Протипоказання

Не варто практикувати черешневу дієту при хронічних захворюваннях, проблемах шлунково-кишкового тракту, метеоризмі, запорах. Не можна дотримуватися під час вагітності та годування груддю.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ