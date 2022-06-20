Сезон черешни в самом разгаре! Красная, белая, розовая — на прилавках есть любая разновидность. Оказывается, черешня — это не только вкусный плод. С ее помощью можно даже похудеть, ведь существует специальная черешневая диета. Показания и противопоказания, как составить меню — читайте в нашем материале.

Больше по теме: Диетическое меню на каждый день

Польза черешневой диеты

Черешня отлично очищает организм. В ней настоящий кладезь органических кислот, витаминов, минералов и полезных сахаров. Пищевые волокна избавляют организм от «вредного» холестерина, чистят кишечник. Плоды помогают при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, печени, почек.

Черешневая монодиета

Больше по теме: Список продуктов для правильного питания

Такая диета рассчитана на 2–3 дня. Меню состоит только из черешни (1,5 кг в день), негазированной воды либо несладкого зелёного чая. Разделите дневной рацион на 4–6 порций. Даже один разгрузочный день этой диеты поможет немного убрать лишний вес.

Черешневая диета с кефиром 3 дня

Вышеописанный рацион можно обогатить литром нежирного кефира. Питание черешней, прежний питьевой режим (несладкий чай, негазированная вода), только вдобавок к этому выпивайте в течение дня кефир (по стакану на каждый приём).

Черешневая диета с творогом

Больше по теме: Эффективное похудение: топ 5 диет

Завтрак — обезжиренный творог и черешня. Обед — отварная телятина и салат. На полдник — черешня. А вот ужинайте рыбой с овощами и йогуртом.

Черешневая диета на две недели

Продолжительность этой черешневой диеты две недели. Нужно соблюдать правила и не нарушать рацион. Меню на все время диеты такое же, как и в первый день.

Завтракаем — 350 г черешни. Можно выпить чашечку зеленого чая. Обедаем — 250 г черешни и салатик из овощей и рыбки. Полдник — 250 г черешни. Ужинаем — салат из овощей и стакан кефира.

Звездная черешневая диета

Больше по теме: Сколько нужно пить воды: советы Аниты Луценко

Завтракаем — 350—400 г черешни. Обедаем— отварная куриная грудка и стакан черешневого фреша. Полдник — кушаем черешню в количестве 200 г. Ужинаем — салат из овощей и зелени.

Черешневая диета: противопоказания

Не стоит практиковать черешневую диету при хронических заболеваниях, проблемах желудочно-кишечного тракта, метеоризме, запорах. Нельзя соблюдать во время беременности и кормления грудью.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ