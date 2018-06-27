У які дні чекати магнітні бурі в липні 2018 року? Відповідь вам підкаже наш матеріал! Щоб захистити свій організм від шкідливого впливу магнітних полів, обов’язково подивіться графік магнітних бур на липень 2018 року. Читайте, коли будуть найсильніші спалахи сонячної активності та як врятуватися від поганого самопочуття в період магнітних бур.

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У липні 2018 року очікуються найсильніші магнітні бурі за весь рік. У ці дні вчені й лікарі радять бути особливо обережними та приділити максимум уваги своєму здоров’ю.

Прогноз магнітних бур на липень 2018 року:

7, 29, 30 липня вчені прогнозують слабкі магнітні бурі. Вони не матимуть сильного впливу на ваш організм, проте в разі нездужання краще все ж звернутися до лікаря.

Найсильніші магнітні бурі 2018 року очікуються 15 та 18 липня. У ці дні потрібно бути особливо уважними до свого здоров’я. Лікарі радять проводити багато часу на свіжому повітрі, зменшити фізичні навантаження та кількість завдань на роботі. Якщо у вас є така можливість, краще взяти вихідний. У раціон потрібно обов’язково додати продукти з високим вмістом вітамінів, виключити куріння та алкоголь.

Корисні поради в дні магнітних бур у липні 2018 року:

А ось ще кілька простих правил, які допоможуть вам добре почуватися й уникнути проблем зі здоров’ям в період сплеску магнітної активності:

Заздалегідь подбайте про наявність необхідних медикаментів під рукою, особливо якщо ви страждаєте якимись хронічними захворюваннями.

Більше ходіть пішки. Такі прогулянки насичують кров киснем і допомагають відновити емоційну рівновагу.

Утримайтеся від далеких поїздок. Бажану подорож краще відкласти на кілька днів.

Уникайте конфліктних ситуацій. Хороший емоційний стан допоможе впоратися з поганим самопочуттям.

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Ось таким буде графік магнітних бур у липні 2018 року! Скористайтеся нашими порадами, і сплески магнітної активності не вплинуть на ваше життя!

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