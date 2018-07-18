В какие дни ждать магнитные бури в июле 2018 года? Ответ вам подскажет наш материал! Чтобы уберечь свой организм от вредного влияния магнитных полей, обязательно посмотрите график магнитных бурь на июль 2018 года. Читайте, когда будут самые сильные вспышки солнечной активности и как спастись от плохого самочувствия в период магнитных бурь.

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В июле 2018 года ожидаются самые сильные магнитные бури за весь год. В эти дни ученые и врачи советуют быть особенно осторожными и уделить максимум внимания своему здоровью.

Прогноз магнитных бурь на июль 2018 года:

7, 29, 30 июля ученые прогнозируют слабые магнитные бури. Они не окажут сильного влияния на ваш организм, однако в случае недомогания лучше все же обратиться к врачу.

Самые сильные магнитные бури 2018 года ожидаются 15 и 18 июля. В эти дни нужно быть особенно внимательными к своему здоровью. Врачи советуют проводить много времени на свежем воздухе, уменьшить физические нагрузки, сократить количество задач на работе. Если у вас есть такая возможность, лучше взять выходной. В рацион нужно обязательно добавить продукты с высоким содержанием витаминов, исключить курение и алкоголь.

Полезные советы в дни магнитных бурь в июле 2018 года:

А вот еще несколько простых правил, которые помогут вам хорошо себя чувствовать и избежать проблем со здоровьем в период всплеска магнитной активности:

Заранее позаботьтесь о наличии необходимых медикаментов под рукой, особенно если вы страдаете какими-либо хроническими заболеваниями.

Больше ходите пешком. Такие прогулки насыщают кровь кислородом и помогают восстановить эмоциональное равновесие.

Воздержитесь от дальних поездок. Желанное путешествие лучше отложить на несколько дней.

Избегайте конфликтных ситуаций. Благоприятное эмоциональное состояние поможет справиться с плохим самочувствием.

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Вот таким будет график магнитных бурь в июле 2018 года! Воспользуйтесь нашими советами, и всплески магнитной активности не повлияют на вашу жизнь!

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