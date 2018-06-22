Багато людей відчувають біль в ногах, не надаючи цьому особливого значення, адже найчастіше він пов’язаний з легкими травмами або фізичними навантаженнями. Однак, коли починають боліти п’яти, залишатися спокійним стає нестерпно важко. Іноді біль буває настільки сильним, що виникають серйозні труднощі під час ходьби. А найстрашніше, як і при будь-якій іншій недузі, неможливість визначити точну його причину. Чому ж насправді болять п’яти і що з цим робити? Дізнайтеся в матеріалі.

П’ята – одна з найбільш вразливих частин тіла. Причин п’яткового болю безліч, а точний діагноз може поставити лише кваліфікований фахівець. Біль може бути викликаний як зовнішніми чинниками, які не належать до захворювань, так і патологічними процесами, які можуть бути наслідком серйозних хвороб.

Причини, не пов’язані із захворюванням

Найчастіше біль у п’ятах виникає після отриманої травми. Крім того, він може проявлятися не тільки після ударів, а й через постійний тиск на задню частину стопи.

Наприклад, у жінок подібна проблема може виникнути в результаті носіння взуття на високих підборах і важких сумок на плечі. Адже одна з основних причин прояву больового синдрому – нерівномірний розподіл навантаження на ноги.

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П’яти також болять у тих, хто багато часу проводить на ногах, а також у людей з надмірною вагою, адже стопам доводиться витримувати постійний перевантаження.

Отже, основні причини болю в п’ятах, не пов’язані із захворюванням:

незручне взуття

тривале перебування на ногах протягом дня

зайва вага

травми та удари

Для профілактики появи болю від впливу зовнішніх факторів необхідно:

носити зручне, ідеально підібране за розміром взуття

систематично обробляти поверхню стоп пемзою

робити пом’якшувальні ванночки

забезпечувати ногам повноцінний відпочинок

відмовитися від надмірних навантажень

Так, якщо причина болю не викликана захворюванням, то ці заходи допоможуть швидко впоратися з неприємними відчуттями!

Захворювання, які викликають болі в п’ятах

Якщо п’яти ніг болять протягом тривалого часу, а біль тільки посилюється, настав час звертатися до лікаря. Така симптоматика може свідчити про наявність серйозних патологічних процесів. Це може вказувати на такі серйозні захворювання, як:

Артрит – загальне визначення будь-яких захворювань, що вражають суглоби. Може бути як основним захворюванням, так і проявом іншої хвороби. Протікає в гострій і хронічній формах і може вражати як один, так і відразу кілька суглобів.

П’яткова шпора – захворювання, яке характеризується болем в п’яті, який виникає або значно посилюється при будь-яких навантаженнях. Найчастіше біль обумовлений ​​запально-дегенеративними змінами, однак може бути викликаний впливом негативних факторів. Наприклад, носінням тісного або незручного взуття. Це захворювання може призвести до відкладення солей, що в підсумку стане причиною розвитку кісткового наросту.

Подагра – метаболічне захворювання, при якому тканини та суглоби перестають повноцінно живитися, в результаті чого починається їх запалення і руйнування. Характерні симптоми недуги: сильне запалення суглоба, біль, почервоніння, місцеве підвищення температури, руйнування суглоба.

Остеомієліт – гнійно-некротичний процес, який розвивається в кістках, кістковому мозку і оточуючих їх м’яких тканинах. Причиною захворювання є бактеріальна інфекція, при впливі якої на кістку п’яти відбувається деформація кісткових структур, що викликає сильний п’ятковий біль.

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Також причиною болю в п’ятах можуть бути такі серйозні захворювання, як позалегеневий туберкульоз, бурсит, запалення ахіллового сухожилля, злоякісні пухлини тощо. Для з’ясування причин і встановлення точного діагнозу слід негайно звертатися до фахівця.

Що робити, якщо болять п’яти?

Що робити, якщо у вас болять п’яти, безпосередньо залежить від причини виникнення недугу.

Якщо біль у п’ятах з’явився в результаті впливу зовнішніх негативних чинників (надмірні навантаження, надмірна вага, незручне взуття), слід уважніше доглядати за ногами, а також виконувати маніпуляції, про які ми говорили вище.

Якщо ж біль довго не проходить, є причина запідозрити патологічні процеси. А це вагома причина негайно звернутися до лікаря і пройти повний курс лікування.

До яких лікарів звертатися?

Якщо була травма, слід звернутися до терапевта, травматолога або ортопеда. У деяких випадках може знадобитися консультація невролога, хірурга, онколога або фтизіатра.

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