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Телеканал СТБ / Чому болять п’яти і що з цим робити

Чому болять п’яти і що з цим робити

Телеканал СТБ

Багато людей відчувають біль в ногах, не надаючи цьому особливого значення, адже найчастіше він пов’язаний з легкими травмами або фізичними навантаженнями. Однак, коли починають боліти п’яти, залишатися спокійним стає нестерпно важко. Іноді біль буває настільки сильним, що виникають серйозні труднощі під час ходьби. А найстрашніше, як і при будь-якій іншій недузі, неможливість визначити точну його причину. Чому ж насправді болять п’яти і що з цим робити? Дізнайтеся в матеріалі.

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П’ята – одна з найбільш вразливих частин тіла. Причин п’яткового болю безліч, а точний діагноз може поставити лише кваліфікований фахівець. Біль може бути викликаний як зовнішніми чинниками, які не належать до захворювань, так і патологічними процесами, які можуть бути наслідком серйозних хвороб.

Причини, не пов’язані із захворюванням

Найчастіше біль у п’ятах виникає після отриманої травми. Крім того, він може проявлятися не тільки після ударів, а й через постійний тиск на задню частину стопи.

Наприклад, у жінок подібна проблема може виникнути в результаті носіння взуття на високих підборах і важких сумок на плечі. Адже одна з основних причин прояву больового синдрому – нерівномірний розподіл навантаження на ноги.

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П’яти також болять у тих, хто багато часу проводить на ногах, а також у людей з надмірною вагою, адже стопам доводиться витримувати постійний перевантаження.

Отже, основні причини болю в п’ятах, не пов’язані із захворюванням:

  • незручне взуття
  • тривале перебування на ногах протягом дня
  • зайва вага
  • травми та удари

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Для профілактики появи болю від впливу зовнішніх факторів необхідно:

  • носити зручне, ідеально підібране за розміром взуття
  • систематично обробляти поверхню стоп пемзою
  • робити пом’якшувальні ванночки
  • забезпечувати ногам повноцінний відпочинок
  • відмовитися від надмірних навантажень

Так, якщо причина болю не викликана захворюванням, то ці заходи допоможуть швидко впоратися з неприємними відчуттями!

Захворювання, які викликають болі в п’ятах

Якщо п’яти ніг болять протягом тривалого часу, а біль тільки посилюється, настав час звертатися до лікаря. Така симптоматика може свідчити про наявність серйозних патологічних процесів. Це може вказувати на такі серйозні захворювання, як:

  • Артрит – загальне визначення будь-яких захворювань, що вражають суглоби. Може бути як основним захворюванням, так і проявом іншої хвороби. Протікає в гострій і хронічній формах і може вражати як один, так і відразу кілька суглобів.
  • П’яткова шпора – захворювання, яке характеризується болем в п’яті, який виникає або значно посилюється при будь-яких навантаженнях. Найчастіше біль обумовлений ​​запально-дегенеративними змінами, однак може бути викликаний впливом негативних факторів. Наприклад, носінням тісного або незручного взуття. Це захворювання може призвести до відкладення солей, що в підсумку стане причиною розвитку кісткового наросту.
  • Подагра – метаболічне захворювання, при якому тканини та суглоби перестають повноцінно живитися, в результаті чого починається їх запалення і руйнування. Характерні симптоми недуги: сильне запалення суглоба, біль, почервоніння, місцеве підвищення температури, руйнування суглоба.
  • Остеомієліт – гнійно-некротичний процес, який розвивається в кістках, кістковому мозку і оточуючих їх м’яких тканинах. Причиною захворювання є бактеріальна інфекція, при впливі якої на кістку п’яти відбувається деформація кісткових структур, що викликає сильний п’ятковий біль.

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Також причиною болю в п’ятах можуть бути такі серйозні захворювання, як позалегеневий туберкульоз, бурсит, запалення ахіллового сухожилля, злоякісні пухлини тощо. Для з’ясування причин і встановлення точного діагнозу слід негайно звертатися до фахівця.

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Що робити, якщо болять п’яти?

Що робити, якщо у вас болять п’яти, безпосередньо залежить від причини виникнення недугу.

  • Якщо біль у п’ятах з’явився в результаті впливу зовнішніх негативних чинників (надмірні навантаження, надмірна вага, незручне взуття), слід уважніше доглядати за ногами, а також виконувати маніпуляції, про які ми говорили вище.
  • Якщо ж біль довго не проходить, є причина запідозрити патологічні процеси. А це вагома причина негайно звернутися до лікаря і пройти повний курс лікування.

До яких лікарів звертатися?

Якщо була травма, слід звернутися до терапевта, травматолога або ортопеда. У деяких випадках може знадобитися консультація невролога, хірурга, онколога або фтизіатра.

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