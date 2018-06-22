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Телеканал СТБ / Як швидко заснути?

Як швидко заснути?

Телеканал СТБ

День був насиченим і емоційним, тому зовсім не спиться вже цілу годину. Знайома ситуація? Звісно, шукати в аптечці снодійне — це вже останній варіант. А як швидко заснути за допомогою інших не менш ефективних методів — читайте в матеріалі.

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Пофантазуйте

Спробуйте уявити образ маятника, який повільно та плавно розгойдується, утворюючи навколо хвилі. Також, уявивши будь-який предмет, подумки віддаляйте та наближайте його.

Метод спецслужб

Ляжте на спину і розташуйте руки вздовж тіла долонями догори. Далі закрийте очі і максимально розслабте всі м’язи. Уявіть, що знаходитеся в тихому і спокійному місці. Під закритими повіками закотіть очні яблука вгору, при цьому вони повинні залишатися розслабленими. Секрет цього методу в тому, що таке положення очних яблук є природним під час глибокого сну, а значить і заснути так легше.

Правильне дихання

Зробіть вдих протягом чотирьох секунд, потім затримайте дихання на сім секунд і видихніть за вісім секунд. Таким чином пульс сповільниться, а рівень адреналіну знизиться. До того ж, сконцентрувавшись на диханні, ви відсторонитеся від думок.

Моргання

Спочатку закрийте очі, а потім відкрийте на секунду і знову закрийте. Повторіть вправу через десять секунд. Так ви зможете розслабитися та зануритися в сон.

Білий шум

Спробуйте завантажити собі добірку монотонних звуків і слухайте їх перед сном на невеликій гучності. Це може бути звук серцебиття, шум пральної машини, пилососа, води та ін. Сконцентруйтеся на цьому звуці та відстороніться від думок.

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