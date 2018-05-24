Випуск 12 шоу «Холостяк»-8 розкриє головну таємницю сезону — з ким із учасниць Рожден Анусі готовий продовжувати стосунки. Фіналістками проекту стали Іванка та Галя. Хто ж стане переможницею? Дізнаєтеся зовсім скоро!

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У кожної з учасниць «Холостяк»-8 з Рожденом Анусі своя історія. Дві абсолютно різні дівчини — Іванка й Галина — намагаються побудувати стосунки з найбажанішим холостяком країни. Чиї мрії здійсняться?

Для Галі Рожден приготував особливий сюрприз. На дні Індійського океану дівчина знайде те, чого давно бажає. Невже холостяк зробить дівчині пропозицію руки та серця?

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Іванка готова на всю країну зізнатися у своїх почуттях до Рождена. Її чекає дуже ніжне побачення з холостяком. Чи стане ця зустріч для Іванки прощанням?

Дивіться фінальний випуск шоу «Холостяк»-8 25.05.2018 о 20:00 на телеканалі СТБ! Всі таємниці будуть розкриті!

Video: Яким буде фінал «Холостяка»-8? Анонс випуску № 12 від 25.05.2018 Яким буде фінал Холостяк 8 сезону 2018? Анонс до Холостяк 8 сезон випуск №12 - фінал

Video: Яким буде фінал «Холостяка»-8? Анонс випуску № 12 від 25.05.2018 Яким буде фінал Холостяк 8 сезону 2018? Анонс до Холостяк 8 сезон випуск №12 - фінал

Video: Яким буде фінал «Холостяка»-8? Анонс випуску № 12 від 25.05.2018 Яким буде фінал Холостяк 8 сезону 2018? Анонс до Холостяк 8 сезон випуск №12 - фінал