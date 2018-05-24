Выпуск 12 шоу «Холостяк»-8 раскроет главную тайну сезона — с кем из участниц Рожден Ануси готов продолжать отношения. Финалистками проекта стали Иванка и Галя. Кто же станет победительницей? Узнаете совсем скоро!
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У каждой из участниц «Холостяк»-8 с Рожденом Ануси своя история. Две абсолютно разные девушки — Иванка и Галина — пытаются построить отношения с самым завидным холостяком страны. Чьим мечтам суждено сбыться?
Для Гали Рожден приготовил особенный сюрприз. На дне Индийского океана девушка найдет то, чего давно желает. Неужели холостяк сделает девушке предложение руки и сердца?
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Иванка готова на всю страну признаться в своих чувствах к Рождену. Ее ждет очень нежное свидание с холостяком. Станет ли эта встреча для Иванки прощанием?
Смотрите финальный выпуск шоу «Холостяк»-8 25.05.2018 в 20:00 на телеканале СТБ! Все тайны будут раскрыты!