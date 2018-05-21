Місячний календар стрижок на травень 2018

PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
Телеканал СТБ / Місячний календар стрижок на травень 2018

Місячний календар стрижок на травень 2018

Телеканал СТБ

Теплий і сонячний травень надихає на зміни! Якщо вам захотілося приміряти новий образ – почніть із зачіски. Коли найкраще записатися до перукаря, а в які дні не варто користуватися б’юті-послугами для волосся – читайте в місячному календарі стрижок на травень 2018.

лунный календарь стрижек 2018

Читайте також: Фарбування 2018: модні тенденції року

1–2 травня

У перші числа травня проведіть час з рідними і близькими, а ось стрижку і будь-які маніпуляції з волоссям перенесіть на іншу дату.

34 травня

Сприятливі дні для нової зачіски та фарбування. Особливо вдало пройде зміна кольору з використанням натуральних барвників.

5 травня

У цей день ви навряд чи залишитеся задоволені стрижкою. Скасуйте похід до перукаря.

Читайте також: Місячний календар на травень 2018 – список вдалих днів

Лунный календарь стрижек на май 2018

Читайте також: Зачіски та укладки на довге волосся: що модно в 2018 році

6–7 травня

Зміна іміджу 6 і 7 травня може сприяти як придбанням, так і проблемам зі здоров’ям. Краще утриматися від відвідування студій краси.

811 травня

У період з 8 по 11 травня фарбування можуть спричинити неприємні новини і навіть погіршення здоров’я. Вкрай несприятливі дні для б’юті-послуг.

1213 травня

Вихідні 1213 травня сміливо присвятіть стрижці або фарбуванню. Зміна відтінку волосся може привернути удачу і навіть прибуток.

Читайте також: Гороскоп на травень 2018 для всіх знаків зодіаку

Лунный календарь стрижек на май 2018

Читайте також: Весна-літо 2018 року: модний одяг

14–18 травня

У ці дні відмовтеся від фарбування. Через процедури для шевелюри ви можете втратити позитивну енергію і навіть стикнутися з фінансовими проблемами.

1920 травня

Якщо ви давно мріяли освітлити волосся, 19 і 20 травня ідеально підходять для втілення задуманого. Стрижки також пройдуть дуже вдало.

21 травня

На 7 місячний день не бажано піддаватися емоціям. Спонтанні рішення про зміни у зовнішності можуть принести несподіваний результат.

лунный календарь стрижек

Читайте також: Купальники 2018: модні варіанти у фото

22 травня

У цей день відкиньте сумніви, адже 22 травня – сприятливий день для стрижки та фарбування волосся.

2326 травня

Нова зачіска може обернутися неприємностями. В цей період допускається фарбування лише природними барвниками.

2728 травня

Місяць у Скорпіоні допоможе вам добитися карколомного ефекту від нової стрижки. А ось від фарбування краще відмовитися.

2931 травня

У ці дні робити б’юті-процедури варто лише брюнеткам та у разі якщо ви хочете фарбуватися в темні тони. Стригти волосся вкрай не рекомендовано.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати