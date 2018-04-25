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Телеканал СТБ / Весна-літо 2018 року: модний одяг

Весна-літо 2018 року: модний одяг

Телеканал СТБ

Теплі пуховики і масивні пальто можна нарешті заховати подалі в шафу. Адже попереду – найбільш спекотний і стильний сезон. Якою буде мода весна–літо 2018 року? Що буде найактуальнішим? Які тренди варто взяти на озброєння, а які відійдуть на другий план? Читайте нашу добірку з фото про те, що диктує мода 2018.

Бахрома

мода 2018

Якщо раніше одяг та аксесуари з бахромою були частиною гардеробу прихильників субкультури хіпі, то сьогодні ця деталь красиво і органічно доповнює повсякденне вбрання звичайних модниць. Коротка і довга, на лінії декольте і на подолі, зі шкіри або шовку завдяки такому розмаїттю кожна знайде те, що припаде до смаку. Сміливим дівчатам пропонуємо зробити вибір на користь суконь або спідниць з важкою бахромою в кілька шарів, а тим, хто поки не готовий до таких експериментів, розбавити повсякденний образ взуттям або сумочкою з аналогічним елементом.

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Денім

мода весна лето 2018

Сезон весналіто неможливо уявити без стильного і комфортного джинсового одягу. Цього року варто керуватися правилом «деніму багато не буває». Не бійтеся одягати одночасно джинси, сорочку і курточку з цього матеріалу, адже джинсовий total-look один із головних трендів моди 2018 року. 

London, England – February 17, 2017: Beautiful model wearing an urban outfit street during London Fashion Week. Fashion

Лідируючі позиції, як і раніше, займають бойфренди, незвичайний крій і фурнітура, а також комбіновані моделі – зі шкіряними вставками або вставками з того ж деніму, але контрастного кольору та іншої текстури.

Смужка

мода весна 2018

Принт номер один для теплої пори року смужка. Вона може бути не лише традиційно вертикальною, а й діагональною будь-яких кольорів від суворих білого і чорного до найяскравіших.

Beautiful blond in stripes Gorgeous fashion model

До речі, дуже модно виглядає одяг, що поєднує у собі кілька візерунків. Зі смужкою ефектно комбінується леопард, квітковий принт, печворк або клітинка. Ламаємо стереотипи!

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Пастель

мода лето 2018

Навесні та влітку особливо хочеться виглядати жіночно й елегантно. Одяг пудрового рожевого, небесно-блакитного, кремового і лавандового відтінків додасть до будь-якого образу легкості.

Portrait of two woman wear business style clothing office casual meeting collection accessory pink blue knitted sweater white pants sexy glamour fashion model beauty face long brunette hair party. beautiful girl jumping with balloon

Якщо одяг здається вам занадто блідим, розбавте вбрання яскравим аксесуаром наприклад, барвистим клатчем або блискучим рюкзачком.

Пластик і лакова шкіра

London, England – February 17, 2017: Beautiful and stylish woman posing during the London Fashion Week.

На вершині популярності футуристичні плащі, сумки та взуття. Це не лише стильно, а й практично: такий матеріал не пропускає вологу і за ним легко доглядати. Якщо боїтеся перестаратися, віддайте перевагу пастельним відтінкам, без яких також неможлива мода весни-2018.

Поясні сумки

тренды 2018

Гостромодний спосіб звільнити руки від сумочки носити її на поясі. У сезоні весналіто 2018 року цей зручний атрибут повинен стати must-have кожної дівчини. Відкиньте асоціації з гаманцем ринкового продавця або контролера тролейбуса, сучасні сумочки це свіжо і гарно. Їх можна носити не тільки на талії, а й трохи нижче на бедрах, а також надягати через плече.

London, England – February 17, 2017: Beautiful and stylish woman posing during the London Fashion Week.

Обмежень за типом одягу практично немає. Поясні сумки однаково ефектні і з сукнями, і з нарядами у спортивному стилі.

Мереживо

Beautiful blonde fashionable model girl standing in New York City

Ще один атрибут ніжного і романтичного вбрання. Мереживо може бути як більш цупким, так і майже невагомим, що прикрашає рукава, поділ топа, сукні або навіть штанів.

young fashion model sitting on a chair

Cheerful young beautiful woman in sunglasses posing near brick wall

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