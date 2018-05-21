Лунный календарь стрижек на май 2018

Теплый и солнечный май вдохновляет на изменения! Если вам захотелось примерить новый образ – начните с прически. Когда лучше всего записаться к парикмахеру, а в какие дни не стоит пользоваться бьюти-услугами для волос – читайте в лунном календаре стрижек на май 2018.
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1–2 мая
В первые числа мая проведите время с родными и близкими, а вот стрижку и любые манипуляции с волосами перенесите на другую дату.
3–4 мая
Благоприятные дни для новой прически и окрашивания. Особо удачно пройдет смена цвета с использованием натуральных красителей.
5 мая
В этот день вы вряд ли останетесь довольны стрижкой. Отмените поход к парикмахеру.
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6–7 мая
Смена имиджа 6 и 7 мая может способствовать как приобретениям, так и проблемам с самочувствием. Лучше воздержаться от посещения студий красоты.
8–11 мая
В период с 8 по 11 мая окрашивания могут повлечь за собой неприятные новости и даже ухудшение здоровья. Крайне неблагоприятные дни для бьюти-услуг.
12–13 мая
Выходные 12–13 мая смело посвятите стрижке или покраске. Смена оттенка волос может привлечь удачу и даже прибыль.
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14–18 мая
В эти дни откажитесь от окрашивания. Из-за процедур для шевелюры вы можете потерять положительную энергию и даже столкнуться с финансовыми проблемами.
19–20 мая
Если вы давно мечтали осветлить волосы, 19 и 20 мая идеально подходят для воплощения задуманного. Стрижки также пройдут очень удачно.
21 мая
На 7 лунный день не желательно идти на поводу у эмоций. Спонтанные решения об изменениях во внешности могут принести неожиданный результат.
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22 мая
В этот день отбросьте сомнения, ведь 22 мая – благоприятный день для стрижки и окрашивания волос.
23–26 мая
Новая прическа может обернуться неприятностями. В данный период допускается покраска лишь природными красителями.
27–28 мая
Луна в Скорпионе поможет вам добиться сногсшибательного эффекта от новой стрижки. А вот от окрашивания лучше отказаться.
29–31 мая
В эти дни делать бьюти-процедуры стоит лишь брюнеткам и в случае если вы хотите краситься в темные тона. Стричь волосы крайне не рекомендуется.