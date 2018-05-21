Коли вчені прогнозують магнітні бурі у травні 2018 року? Відповіді шукайте в нашому матеріалі! Щоб захистити свій організм від несприятливого впливу магнітних полів, необхідно знати графік магнітних бур на травень 2018 року. Читайте, коли очікуються найсильніші сплески енергії та як позбутися поганого самопочуття в період магнітних бур.

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Магнітні бурі — це невидимі вихрові потоки, які виникають в результаті взаємодії рухомих частинок Сонця з магнітним полем Землі.

У травні вчені прогнозують один із найсильніших сплесків магнітної активності за 2018 рік. У ці дні потрібно особливо ретельно стежити за своїм здоров’ям. Також очікується ряд слабших магнітних бур, які, однак, вплинуть на ваш організм. Подробиці розповість календар магнітних бур.

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Прогноз магнітних бур на травень 2018 року

Найсильніші магнітні бурі прогнозуються з 11 по 17 травня. Для метеозалежних людей це один із найбільш несприятливих періодів. Намагайтеся більше часу проводити на свіжому повітрі, послабити емоційне й фізичне навантаження. Не забудьте додати у свій раціон продукти з високим вмістом вітамінів, а також обмежити вживання алкоголю й важкої їжі.

Середні магнітні бурі очікуються з 20 по 25 травня. Цей період принесе дискомфорт для людей з серцевими захворюваннями. Решта страждатимуть від мігрені й безсоння.

З 28 по 31 травня науковці прогнозують слабкі магнітні бурі. Більшість людей в цей період не відчують особливих змін, але поганий настрій, апатія та ослаблення не виключені.

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Як врятувати себе в дні магнітних бур у травні 2018 року

Щоб добре почуватися в період сплеску активності магнітних полів, потрібно дотримуватися простих правил:

Якщо ви страждаєте якою-небудь хронічною недугою, заздалегідь подбайте про придбання потрібних ліків. Нехай завжди будуть у вас під рукою. Слідкуйте за своїм раціоном. Вживайте більше продуктів, багатих на вітаміни й інші корисні речовини. Проводьте більше часу на свіжому повітрі. Не зайвими будуть регулярні піші прогулянки в повільному темпі — вони допоможуть відновити емоційну рівновагу. Не здійснюйте далекі поїздки й не приймайте життєво важливі рішення. Для цього краще почекати сприятливіші періоди. Уникайте сварок, скандалів, не ведіться на провокації. Не забудьте піклуватися про своїх близьких.

Тепер ви знаєте графік магнітних бур у травні 2018 року! Скористайтеся нашими порадами, і спалахи сонячної активності не зможуть вплинути на ваше життя!

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