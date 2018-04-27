Тепла травнева погода і кількість вихідних останнього місяця весни лише сприяють неспішним вечірнім прогулянкам з коханою людиною, флірту, новим знайомствам і довгим розмовам під місяцем. Тим паче, щомісячний любовний гороскоп обіцяє чимало романтичних пригод для всіх знаків зодіаку. Які зміни на особистому фронті очікують вас у травні 2018 року, розповість любовний гороскоп на місяць.

Любовний гороскоп на травень 2018 року – Овен

У травні вогненним Овнам особливо захочеться турботи, ласки і душевної близькості. На щастя, ваша половинка буде з вами на одній хвилі та тонко відчуватиме, чого ви потребуєте саме зараз. Не втрачайте можливості проводити більше часу тет-а-тет: це зблизить ще сильніше. Будь-які поїздки і спільно пережиті враження допоможуть пізнати один одного краще тим, хто тільки недавно розпочав стосунки, і зміцнять союз партнерів зі стажем. Самотнім Овнам також не рекомендовано сидіти на місці: від вас вимагається мінімальна ініціатива, і пригоди знайдуть вас самі.

Любовний гороскоп на травень 2018 року – Телець

Тельці, перед вашим шармом і чарівністю неможливо встояти! Незалежно від сімейного стану, щомісячний любовний гороскоп обіцяє вам оберемки троянд від зачарованих шанувальників і приємні сюрпризи. Увага з боку протилежної статі додасть вам впевненості, але будьте обережні і тримайте себе в руках: самозакоханість та егоїзм можуть швидко відлякати кавалерів. Пам’ятайте, що вас цінують за вашу щирість і простоту.

Любовний гороскоп на травень 2018 року – Близнюки

Може здатися, що зараз ви переживаєте не найлегший і зовсім не романтичний період свого життя. Але це помилка. Нехай поки прогрес невеликий, але регулярний: день за днем, побачення за побаченням ви закладаєте по цеглинці фундаменту майбутніх міцних і тривалих стосунків. Не варто квапити того, до кого ви відчуваєте симпатію, і зірки самі подбають про благополуччя у вашій парі. Не варто бити на сполох і Близнюкам, які, здавалося б, зневірилися знайти гідного претендента на своє серце. На все свій час, майте терпіння!

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Любовний гороскоп на травень 2018 року – Рак

Наприкінці весни Ракам може здатися, що старі стосунки їм набридли. Виникне бажання привнести в свої будні більше легковажності та свободи. Спробуйте відверто поговорити з партнером про те, чого вам не вистачає. Можливо, є сенс взяти тайм-аут і відпочити один від одного. Не менш пустотливим буде настрій у тих представників знаку, які поки не знайшли другу половину. Вас не пов’язують ніякі зобов’язання і ви отримуєте від цього задоволення. Насолоджуйтеся своїм вільним статусом, але будьте напоготові: ближче до літа зірки обіцяють знайомство з людиною, яка може перевернути все з ніг на голову, якщо ви, звичайно, дозволите.

Любовний гороскоп на травень 2018 року – Лев

Цілеспрямованим Левам у травні не до романтики. Ви занурені в роботу і зациклені на тому, щоб домогтися бажаного результату. Незважаючи на те, як для вас зараз важливий успіх у кар’єрі, коханий або кохана можуть почати ображатися: ви з головою в справах і не даєте собі перепочити навіть вдома. Якщо цінуєте сім’ю, докладіть зусиль, аби організувати свій час і виділити в травні хоча б кілька вихідних для найближчих людей. У самотніх Левів змін на особистому фронті не очікується. Але це не привід сумувати: за прогнозами астрологів, зараз справді краще зосередитися на кар’єрі, а літо компенсує брак романтики з лишком.

Любовний гороскоп на травень 2018 року – Діва

Ви спіймаєте себе на тому, що відчуваєте досить сильний потяг. Почуття можуть виникнути як до старого знайомого, приятеля або колеги, так і до людини, знайомство з якою відбулося нещодавно. Вас буде невтримно тягнути до об’єкта симпатії, і краще цього почуття не цуратися. Ви занадто багато часу провели наодинці, тому зірки підготували сюрприз. Партнери також будуть відчувати гармонію і задоволення. Навіть якщо ви разом вже не один рік, у травні вам здаватиметься, що ви переживаєте медовий місяць знову.

Любовний гороскоп на травень 2018 року – Терези

Досить аналізувати все підряд! Ваша розсудливість заважає перегорнути сторінку і розпочати новий етап. Не намагайтеся виявити недоліки потенційного кавалера на першому ж побаченні: ніхто не ідеальний. Якщо вам все одно здається, що ті або інші якості, звички людини не дозволять побудувати міцний союз, не робіть висновки надто швидко. Ви не зобов’язані після перших двох побачень одружуватися. Дізнайтеся один одного трохи краще, дозвольте собі провести разом більше часу – нехай навіть як друзі. Сімейним Терезам варто менше нервуватися і чіплятися до всього підряд. Ваші ревнощі безпідставні, але може спровокувати серйозний конфлікт.

Любовний гороскоп на травень 2018 року – Скорпіон

Скорпіони налаштовані на творчий лад. Звідки ж черпати натхнення, як не зі стосунків? Напередодні літа ваша половинка стане для вас своєрідною музою. Ви закохані, щасливі та обидва отримуєте колосальне задоволення від усього, що відбувається. Тим представникам знаку, які поки не знайшли кохання, доведеться серйозно зануритися у себе, щоб творити. Займайтеся тим, що вам подобається, частіше вибирайтеся на природу і прислухайтеся до внутрішнього голосу. Вам потрібно зрозуміти, хто ви є, аби знайти гідного партнера.

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Любовний гороскоп на травень 2018 року – Стрілець

Відповідно до любовного гороскопу за знаками зодіаку на місяць, ваші стосунки не складаються через одну і ту саму помилку, яку повторюєте раз у раз. Задумайтеся, напевно вам відомо, про що йдеться. Як тільки ви зможете винести урок з минулого невдалого досвіду, все налагодиться. У несамотніх Стрільців теж не все так просто. Контролюйте свої емоції, адже слова можуть зробити боляче коханій людині. Якщо ви прислухаєтеся до порад зірок, вже у середині місяця все нормалізується.

Любовний гороскоп на травень 2018 року – Козеріг

Управління сімейним човном на цей період вам краще взяти в свої руки. Партнер просто не розуміє, чого ви від нього вимагаєте, тому варто показати йому все на практиці. Однак не будьте занадто егоїстичним і намагайтеся підтримувати ініціативи коханої людини: їй важливо бути почутою. Сміливо робити перший крок можна і тим, хто лише мріє зустріти свою споріднену душу. Направте, підштовхніть вашу пасію, і все піде як по маслу.

Любовний гороскоп на травень 2018 року – Водолій

Мир і взаєморозуміння – так можна охарактеризувати стосунки з вашим обранцем у травні. Нарешті старі образи забуті, суперечки вирішені, а від конфліктів не залишиться і сліду. Але пам’ятайте: це не назавжди! Розбіжності виникнуть знову, якщо ви не візьмете за правило чесно і відкрито обговорювати удвох все, що вас турбує. Самотніх Водоліїв очікують відразу кілька дуже перспективних побачень. Можливо, для запаморочливого роману час ще не настав, але сильний інтерес у вас виникне абсолютно точно.

Любовний гороскоп на травень 2018 року – Риби

Протягом тривалого часу в стосунках з коханою людиною все добре, а значить, не зайвим буде замислитися над тим, щоб перейти на новий рівень. Не виключено, що обранець і сам це відчуває: навіть без вашого натяку ближче до кінця місяця від улюбленого надійне палке зізнання або пропозиція руки і серця. Саме час визначитися і тим, хто так довго уникав відповідальності. Поруч з вами людина, готова піклуватися і будувати стосунки. Не тягніть, а дайте відповідь.

Кохайте і будьте коханими!

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