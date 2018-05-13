Хто найближча та найрідніша людина в житті кожного? Мама! Ми любимо їх усім серцем, розділяємо з ними хвилини радості й біжимо до них, коли нам погано. Тільки мама зрозуміє, підтримає й заспокоїть. У неділю, 13 травня, жителі України відзначають міжнародне свято на честь жінок-матерів – День матері. Не забудьте привітати своїх мам! А найкрасивіші привітання з Днем матері у віршах читайте у нашому матеріалі.

«Ми всі любимо своїх матусь. І кожна мама найпрекрасніша і найдорожча для дитини. Але іноді так виходить, що ми мало говоримо про це. Чудово, що є такий день, коли ми можемо ще раз сказати мамі прекрасні слова. Адже мало відчувати і знати, важливо не скупитися про це говорити», — сказала актриса скетчкому «Коли ми вдома» на СТБ Катерина Кістень.

Привітання з Днем матері у віршах:

***

З Днем матері тебе, матусю,

Спасибі, що ночами не спала,

Що колиску з любов’ю ти гойдала,

Що мудрості мені життєвої дала.

Нехай роки заберуть твої печалі,

Залишивши молодість тобі й красу,

Щоб онуки частіше тебе навіщали,

Дарували дзвінкий сміх і теплоту!

***

Матусю, кохана, сонце з небес

Сьогодні трапиться багато чудес!

Тобі спасибі я кажу,

Тебе дуже сильно люблю.

У Бога прошу лише про одне:

Хай щастя тебе не мине!

Привітання з Днем матері у прозі:

***

Матусю! Ти немов яскравий і теплий сонячний промінчик, що прикрашає небо, від появи якого день відразу стає світлим і радісним! Твоя безмежна любов, розуміння і доброта завжди зігрівають і підтримують мене. Прийми щиру подяку, побажання щастя, здоров’я та благополуччя у день матері!

***

Все, що є в мені прекрасного і світлого, – це все завдяки тобі, мамо! Ти завжди надихала і надихала мене своєю добротою, терпінням, оптимізмом та вірою в мене. Всіх слів подяки буде занадто мало, щоб пояснити, як я ціную все, що ти для мене зробила. З Днем матері, рідна. Я люблю тебе!

***

Дорога мамо, якби я була членом уряду, то у день всіх матерів за твою турботу, любов, терпіння й увагу я нагородила б тебе медаллю «найкраща мама у світі». Якщо б я була найбагатшою людиною, то подарувала б тобі всі скарби світу. Якби я була чарівником, то виконала б усі твої бажання. Але я просто твоя дочка, звичайна людина, і все, що я можу тобі подарувати, – це моя любов. Але вона така велика, така сильна і така яскрава, що ніякі медалі й скарби не зрівняються з нею. Будь щаслива, мамо.

Привітання з Днем матері у смс:

***

Мама – ніжний промінчик сонця,

Мама – світло в рідному вікні.

Людини немає ріднішої

І потрібнішої на Землі

***

Ненаглядна, славна мама кохана!

Вітаю тебе з цим радісним днем!

Свято – привід чудовий, але знай, моя мила,

Кожен день той прекрасний, що з тобою вдвох!

«Озираючись назад, розумієш, скільки зайвих слів було сказано не тим людям. Поки не стало пізно, говоріть добрі слова мамам! Тільки вони переживають ваші проблеми разом з вами. Всі інші – просто слухають. Привітайте свою маму зі святом, вона так чекає вас», — Тетяна Шеліга, актриса скетчкому «Коли ми вдома» (СТБ).

Любіть своїх батьків і говоріть їм про це не тільки у свята!

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