Привітання з Днем матері у віршах:

PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
Телеканал СТБ / Привітання з Днем матері: красиві, у віршах

Привітання з Днем матері: красиві, у віршах

Телеканал СТБ

Хто найближча та найрідніша людина в житті кожного? Мама! Ми любимо їх усім серцем, розділяємо з ними хвилини радості й біжимо до них, коли нам погано. Тільки мама зрозуміє, підтримає й заспокоїть. У неділю, 13 травня, жителі України відзначають міжнародне свято на честь жінок-матерів – День матері. Не забудьте привітати своїх мам! А найкрасивіші привітання з Днем матері у віршах читайте у нашому матеріалі.

«Ми всі любимо своїх матусь. І кожна мама найпрекрасніша і найдорожча для дитини. Але іноді так виходить, що ми мало говоримо про це. Чудово, що є такий день, коли ми можемо ще раз сказати мамі прекрасні слова. Адже мало відчувати і знати, важливо не скупитися про це говорити», — сказала актриса скетчкому «Коли ми вдома» на СТБ Катерина Кістень.

Екатерина Кистень

Привітання з Днем матері у віршах:

***

З Днем матері тебе, матусю,

Спасибі, що ночами не спала,

Що колиску з любов’ю ти гойдала,

Що мудрості мені життєвої дала.

Нехай роки заберуть твої печалі,

Залишивши молодість тобі й красу,

Щоб онуки частіше тебе навіщали,

Дарували дзвінкий сміх і теплоту!

***

Матусю, кохана, сонце з небес

Сьогодні трапиться багато чудес!

Тобі спасибі я кажу,

Тебе дуже сильно люблю.

У Бога прошу лише про одне:

Хай щастя тебе не мине!

Привітання з Днем матері у прозі:

***

Матусю! Ти немов яскравий і теплий сонячний промінчик, що прикрашає небо, від появи якого день відразу стає світлим і радісним! Твоя безмежна любов, розуміння і доброта завжди зігрівають і підтримують мене. Прийми щиру подяку, побажання щастя, здоров’я та благополуччя у день матері!

***

Все, що є в мені прекрасного і світлого, – це все завдяки тобі, мамо! Ти завжди надихала і надихала мене своєю добротою, терпінням, оптимізмом та вірою в мене. Всіх слів подяки буде занадто мало, щоб пояснити, як я ціную все, що ти для мене зробила. З Днем матері, рідна. Я люблю тебе!

***

Дорога мамо, якби я була членом уряду, то у день всіх матерів за твою турботу, любов, терпіння й увагу я нагородила б тебе медаллю «найкраща мама у світі». Якщо б я була найбагатшою людиною, то подарувала б тобі всі скарби світу. Якби я була чарівником, то виконала б усі твої бажання. Але я просто твоя дочка, звичайна людина, і все, що я можу тобі подарувати, – це моя любов. Але вона така велика, така сильна і така яскрава, що ніякі медалі й скарби не зрівняються з нею. Будь щаслива, мамо.

Привітання з Днем матері у смс:

***

Мама – ніжний промінчик сонця,

Мама – світло в рідному вікні.

Людини немає ріднішої

І потрібнішої на Землі

***

Ненаглядна, славна мама кохана!

Вітаю тебе з цим радісним днем!

Свято – привід чудовий, але знай, моя мила,

Кожен день той прекрасний, що з тобою вдвох!

шелига

«Озираючись назад, розумієш, скільки зайвих слів було сказано не тим людям. Поки не стало пізно, говоріть добрі слова мамам! Тільки вони переживають ваші проблеми разом з вами. Всі інші – просто слухають. Привітайте свою маму зі святом, вона так чекає вас», — Тетяна Шеліга, актриса скетчкому «Коли ми вдома» (СТБ).

Любіть своїх батьків і говоріть їм про це не тільки у свята!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.