Кто самый близкий и родной человек в жизни каждого? Мама! Мы любим их всем сердцем, разделяем с ними минуты радости и бежим к ним, когда нам плохо. Только мама поймет, поддержит и успокоит. В воскресенье, 13 мая, жители Украины отмечают международный праздник в честь женщин-матерей – День матери. Не забудьте поздравить своих мам! А самые красивые поздравления с Днем матери в стихах читайте в нашем материале.

«Мы все любим своих мам. И каждая мама самая прекрасная и самая дорогая для ребенка. Но иногда так получается, что мы мало говорим об этом. Замечательно, что есть такой день, когда мы можем еще раз сказать маме прекрасные слова. Ведь мало чувствовать и знать, важно не скупиться об этом говорить», – сказала актриса скетчкома «Коли ми вдома» на СТБ Екатерина Кистень.

Поздравления с Днем матери в стихах:

***

Любите мам, цените, уважайте,

Они ведь всем нам жизни подарили!

И никому в обиду не давайте.

Поверьте, они это заслужили!

А потому желаю я всем матерям,

Чтобы сегодня вам в любви признались дети.

И чтобы было ясно видно по глазам:

Сегодня мамы всех счастливее на свете!

***

С Днем матери тебя, мамуля,

Спасибо, что ночами не спала,

Что колыбель с любовью ты качала,

Что мудрости мне жизненной дала.

Пусть годы заберут твои печали,

Оставив молодость тебе и красоту,

Чтоб внуки тебя чаще навещали,

Дарили звонкий смех и теплоту!

***

Мамочка любимая, солнце с небес,

Сегодня случится много чудес!

Тебе спасибо я говорю,

Тебя очень сильно люблю

У Бога прошу лишь об одном,

Пусть счастливый будет твой дом!

Поздравления с Днем матери в прозе:

***

Мамочка! Ты словно яркий и теплый солнечный лучик, украшающий небо, от появления которого день сразу становится светлым и радостным! Твоя безграничная любовь, понимание и доброта всегда согревают и поддерживают меня. Прими искреннюю благодарность, пожелания счастья, здоровья и благополучия в день матери!

***

Все, что есть во мне прекрасного и светлого, — это все благодаря тебе, мама! Ты всегда вдохновляла и воодушевляла меня своей добротой, терпением, оптимизмом и верой в меня. Всех слов благодарности будет слишком мало, чтобы объяснить, как я ценю все, что ты для меня сделала. С Днем матери, родная. Я люблю тебя!

***

Дорогая мама, если бы я была членом правительства, то в День всех матерей за твою заботу, любовь, терпение и внимание я наградила бы тебя медалью «Самая лучшая мама на свете». Если бы я была самым богатым человеком, то подарила бы тебе все сокровища мира. Если бы я была волшебником, то выполнила бы все твои желания. Но я просто твоя дочь, обыкновенный человек, и все, что я могу тебе подарить, – это моя любовь. Но она такая большая, такая сильная и такая яркая, что никакие медали и сокровища не сравнятся с ней. Будь счастлива, мамочка.

Поздравления с Днем матери в смс:

***

Мамулечка родная, любимая моя,

Сегодня этот праздник — лишь только для тебя.

Желаю тебе много я счастья, и добра,

И веры, и надежды, и мира навсегда.

***

Мама — нежный лучик солнца,

Мама — свет в родном окне.

Человека нет роднее

И нужнее на Земле

***

Ненаглядная, славная мама любимая!

Поздравляю тебя с этим радостным днем!

Праздник – повод отличный, но знай, моя милая,

Каждый день тот прекрасен, что с тобою вдвоем!

«Оглядываясь назад, понимаешь, сколько лишних слов было сказано не тем людям. Пока не стало поздно, говорите добрые слова мамам! Только они переживают ваши проблемы вместе с вами. Все остальные – просто слушают. Поздравьте свою маму с праздником, она так ждет вас», – Татьяна Шелига, актриса скетчкома «Коли ми вдома» (СТБ).

Любите своих родителей и говорите им об этом не только по празникам!

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