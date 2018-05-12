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Два півфінали Євробачення-2018 позаду! Учасники з 37 країн представили свої композиції, але тільки 20 з них пройшли до фіналу, який відбудеться вже сьогодні, 12 травня! Учасники країн «великої п’ятірки» — Іспанії, Італії, Франції, Великої Британії, Німеччини, а також переможниці минулого року — Португалії за правилами конкурсу виконають свої пісні тільки у фіналі. Повний список країн — фіналістів Євробачення-2018 дивіться у нашому матеріалі.
Дивитися онлайн фінал Євробачення-2018
Цьогоріч фінал конкурсу вирішили поділити на дві частини. Представник України MELOVIN виступатиме під номером 1.
Повний список фіналістів Євробачення-2018 за порядком виступів:
Україна: MELOVIN — «Under The Ladder»
Іспанія: Alfred and Amaia — «Tu Canción»
Словенія: Lea Sirk — «Hvala, ne»
Литва: Ieva Zasimauskaitė — «When We’re Old»
Австрія: Cesár Sampson — «Nobody But You»
Естонія: Elina Nechayeva — «La Forza»
Норвегія: Alexander Rybak — «That’s How You Write A Song»
Португалія: Cláudia Pascoal — «O Jardim»
Велика Британія: SuRie — «Storm»
Сербія: Sanja Ilić & Balkanika — «Nova Deca»
Німеччина: Michael Schulte — «You Let Me Walk Alone»
Албанія: Eugent Bushpepa — «Mall»
Франція: Madame Monsieur — «Mercy»
Чехія: Mikolas Josef — «Lie To Me»
Данія: Rasmussen — «Higher Ground»
Австралія: Jessica Mauboy — «We Got Love»
Фінляндія: Saara Aalto — «Monsters»
Болгарія: EQUINOX — «Bones»
Молдова: DoReDos — «My Lucky Day»
Швеція: Benjamin Ingrosso — «Dance You Off»
Угорщина: AWS — «Viszlát Nyár»
Ізраїль: Netta — «Tоу»
Нідерланди: Waylon — «Outlaw In ‘Em»
Ірландія: Ryan O’Shaughnessy — «Together»
Кіпр: Eleni Foureira — «Fuego»
Італія: Meta & Moro — «Non mi avete fatto niente»
Читайте також: MELOVIN пройшов у фінал Євробачення-2018
Нагадаємо, що українці можуть проголосувати за вподобаного учасника у фіналі, надіславши SMS із кодом учасника або в мобільному додатку «Телепортал».
Правила голосування ви можете прочитати у нас на сайті.
Коментувати фінал конкурсу Євробачення-2018 буде
Сергій Притула.
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