MELOVIN пройшов у фінал Євробачення-2018

Ось і завершився другий півфінал Євробачення-2018! Українці чекали його особливо тому, що під заключним номером виступав представник нашої країни — MELOVIN. І він не підвів: Україна — у фіналі Євробачення-2018!

Дивитися онлайн Євробачення 2018 — другий півфінал

Вогняне шоу і запальна мелодія пісні «Under The Ladder» припали до смаку європейській публіці, хоча прогнози букмекерів і були невтішні. Однак, незважаючи ні на що, MELOVIN впевнено пройшов до фіналу.

Як і один з улюбленців букмекерів Олександр Рибак — представник Норвегії, який переміг на Євробаченні-2009.

А ось представниця Росії Юлія Самойлова, яку не допустили до участі в минулорічному Євробаченні через незаконне відвідування анексованого Криму, не пробилася до фіналу — вперше за час участі країни в конкурсі.

Конкурсантці ж зі Словенії Леа Сірк вирватися з півфіналу не завадили навіть технічні негаразди. Хоча її виступ перервала раптова тиша, дівчина не розгубилася і, попросивши «Музику, будь ласка!», продовжила співати.

Гранд-фінал Євробачення-2018 відбудеться вже 12 травня, і на цей раз він буде поділений на дві частини. Подробиць поки не повідомлялося, проте вже відомо, як розділилися представники різних країн.

Дивіться фінал Євробачення-2018 онлайн на СТБ. Коментувати конкурс буде ведучий Сергій Притула.