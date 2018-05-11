Два півфінали Євробачення-2018 позаду! Учасники з 37 країн представили свої композиції, але тільки 20 з них пройшли до фіналу, який відбудеться вже цієї суботи 12 травня! Учасники країн «великої четвірки» — Іспанії, Італії, Великобританії, Німеччини, а також переможниці минулого року — Португалії за правилами конкурсу виконають свої пісні тільки в фіналі. Повний список країн-фіналістів Євробачення-2018 дивіться у нашому матеріалі.
Цьогоріч фінал конкурсу вирішили поділити на дві частини. Представник України MELOVIN виступатиме у першій половині фіналу.
Учасники першої частини фіналу Євробачення-2018:
- Португалія: Cláudia Pascoal — «O Jardim»
- Австрія: Cesár Sampson — «Nobody But You»
- Естонія: Elina Nechayeva — «La Forza»
- Албанія: Eugent Bushpepa — «Mall»
- Сербія: Sanja Ilić & Balkanika — «Nova Deca»
- Україна: MELOVIN — «Under The Ladder»
- Норвегія: Alexander Rybak — «That’s How You Write A Song»
- Словенія: Lea Sirk — «Hvala, ne»
Учасники другої частини фіналу Євробачення-2018:
- Кіпр: Eleni Foureira — «Fuego»
- Литва: Ieva Zasimauskaitė — «When We’re Old»
- Ізраїль: Netta — «Tоу»
- Чехія: Mikolas Josef — «Lie To Me»
- Болгарія: EQUINOX — «Bones»
- Фінляндія: Saara Aalto — «Monsters»
- Ірландія: Ryan O’Shaughnessy — «Together»
- Молдова: DoReDos — «My Lucky Day»
- Угорщина: AWS — «Viszlát Nyár»
- Швеція: Benjamin Ingrosso — «Dance You Off»
- Австралія: Jessica Mauboy — «We Got Love»
- Данія: Rasmussen — «Higher Ground»
- Нідерланди: Waylon — «Outlaw In ‘Em»
Крім того, порядок виступів країн «великої четвірки» визначать продюсери шоу.
- Італія: Meta & Moro — «Non mi avete fatto niente»
- Іспанія: Alfred and Amaia — «Tu Canción»
- Великобританія: SuRie — «Storm»
- Німеччина: Michael Schulte — «You Let Me Walk Alone»
Нагадаємо, що українці можуть проголосувати за вподобаного учасника у фіналі, відправивши SMS із кодом учасника або в мобільному додатку «Телепортал». Правила голосування ви можете прочитати у нас на сайті.
Коментувати фінал конкурсу Євробачення-2018 буде Сергій Притула.