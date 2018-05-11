Два півфінали Євробачення-2018 позаду! Учасники з 37 країн представили свої композиції, але тільки 20 з них пройшли до фіналу, який відбудеться вже цієї суботи 12 травня! Учасники країн «великої четвірки» — Іспанії, Італії, Великобританії, Німеччини, а також переможниці минулого року — Португалії за правилами конкурсу виконають свої пісні тільки в фіналі. Повний список країн-фіналістів Євробачення-2018 дивіться у нашому матеріалі.

Цьогоріч фінал конкурсу вирішили поділити на дві частини. Представник України MELOVIN виступатиме у першій половині фіналу.

Учасники першої частини фіналу Євробачення-2018:

Учасники другої частини фіналу Євробачення-2018:

Крім того, порядок виступів країн «великої четвірки» визначать продюсери шоу.

Італія: Meta & Moro — «Non mi avete fatto niente»

Іспанія: Alfred and Amaia — «Tu Canción»

Великобританія: SuRie — «Storm»

Німеччина: Michael Schulte — «You Let Me Walk Alone»

Нагадаємо, що українці можуть проголосувати за вподобаного учасника у фіналі, відправивши SMS із кодом учасника або в мобільному додатку «Телепортал». Правила голосування ви можете прочитати у нас на сайті.

Коментувати фінал конкурсу Євробачення-2018 буде Сергій Притула.