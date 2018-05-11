Дивіться онлайн фінал Євробачення-2018 разом із сайтом СТБ, і ви будете в курсі того, що відбувається сьогодні на найважливішій події в Лісабоні. Довгоочікуваний фінал конкурсу обіцяє бути непередбачуваним. Ви можете найпершими дізнатися, хто виграє конкурс, якщо будете дивитися онлайн фінал Євробачення-2018!

Читайте також: MELOVIN пройшов у фінал Євробачення-2018

Яким же буде результат конкурсу? Нам теж не терпиться дізнатися! Дивіться онлайн фінал Євробачення-2018 разом із сайтом СТБ, і ви першими дізнаєтеся, в яку країну конкурс відправиться наступного року. Бажаємо приємного перегляду!

Нагадуємо, в якій черговості виступатимуть учасники у фіналі Євробачення-2018:

Учасники першої частини фіналу Євробачення-2018:

Читайте також: Євробачення-2018: виступ MELOVIN’a у другому півфіналі

Учасники другої частини фіналу Євробачення-2018:

Крім того, під час фіналу виступатиме й представниця минулорічної країни-переможниці Португалії: Cláudia Pascoal — «O Jardim».

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.