Дивіться онлайн фінал Євробачення-2018 разом із сайтом СТБ, і ви будете в курсі того, що відбувається сьогодні на найважливішій події в Лісабоні. Довгоочікуваний фінал конкурсу обіцяє бути непередбачуваним. Ви можете найпершими дізнатися, хто виграє конкурс, якщо будете дивитися онлайн фінал Євробачення-2018!
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Яким же буде результат конкурсу? Нам теж не терпиться дізнатися! Дивіться онлайн фінал Євробачення-2018 разом із сайтом СТБ, і ви першими дізнаєтеся, в яку країну конкурс відправиться наступного року. Бажаємо приємного перегляду!
Нагадуємо, в якій черговості виступатимуть учасники у фіналі Євробачення-2018:
Учасники першої частини фіналу Євробачення-2018:
- Великобританія: SuRie — «Storm»
- Німеччина: Michael Schulte — «You Let Me Walk Alone»
- Франція: Madame Monsieur — «Mercy»
- Іспанія: Alfred and Amaia — «Tu Canción»
- Австрія: Cesár Sampson — «Nobody But You»
- Естонія: Elina Nechayeva — «La Forza»
- Албанія: Eugent Bushpepa — «Mall»
- Сербія: Sanja Ilić & Balkanika — «Nova Deca»
- Україна: MELOVIN — «Under The Ladder»
- Норвегія: Alexander Rybak — «That’s How You Write A Song»
- Словенія: Lea Sirk — «Hvala, ne»
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Учасники другої частини фіналу Євробачення-2018:
- Італія: Meta & Moro — «Non mi avete fatto niente»
- Кіпр: Eleni Foureira — «Fuego»
- Литва: Ieva Zasimauskaitė — «When We’re Old»
- Ізраїль: Netta — «Tоу»
- Чехія: Mikolas Josef — «Lie To Me»
- Болгарія: EQUINOX — «Bones»
- Фінляндія: Saara Aalto — «Monsters»
- Ірландія: Ryan O’Shaughnessy — «Together»
- Молдова: DoReDos — «My Lucky Day»
- Угорщина: AWS — «Viszlát Nyár»
- Швеція: Benjamin Ingrosso — «Dance You Off»
- Австралія: Jessica Mauboy — «We Got Love»
- Данія: Rasmussen — «Higher Ground»
- Нідерланди: Waylon — «Outlaw In ‘Em»
Крім того, під час фіналу виступатиме й представниця минулорічної країни-переможниці Португалії: Cláudia Pascoal — «O Jardim».