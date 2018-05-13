Завершився наймасштабніший музичний конкурс Європи. Переможцем Євробачення-2018 стала Нетта Барзілай представниця Ізраїлю. Що нам відомо про переможця — читайте в матеріалі.



Нетті пророкували перше місце ще до початку репетицій. Аудіозапис її конкурсній композиції потрапила в мережу достроково. Однак це принесло артистці ще більше популярності.

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Кліп на пісню «Тоу» за пару днів набрав більше 7 мільйонів переглядів. Можливо, саме тому букмекери і змогли передбачити Нетте Барзілай перемогу на Євробаченні-2018.

Нетта Барзілай народилася і виросла в Ізраїлі. Артистка закінчила престижне музичне училище Рімон.

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Цікаво, що Нетта навіть служила в армії і виступала в складі ансамблю військово-морського флоту, де пізніше стала солісткою.

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Родзинка співачки — не тільки харизма і вокал, а й електронний музичний інструмент, за допомогою якого можна записати будь-який звук і відтворювати його, використовуючи ефекти спеціальної програми.

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