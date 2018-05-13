Завершился самый масштабный музыкальный конкурс Европы. Победителем Евровидения-2018 стала Нетта Барзилай представительница Израиля. Что нам известно о победителе — читайте в материале.



Нетте пророчили первое место еще до начала репетиций. Аудиозапись ее конкурсной композиции попала в сеть досрочно. Однако это принесло артистке еще больше популярности.

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Клип на песню «Тоу» за пару дней набрал больше 7 миллионов просмотров. Возможно, именно поэтому букмекеры и смогли предсказать Нетте Барзилай победу на Евровидении-2018.

Нетта Барзилай родилась и выросла в Израиле. Артистка закончила престижное музыкальное училище Римон.

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Интересно, что Нетта даже служила в армии и выступала в составе ансамбля военно-морского флота, где позже стала солисткой.

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Изюминка певицы – не только харизма и вокал, но и электронный музыкальный инструмент, с помощью которого можно записать какой-либо звук и воспроизводить его, используя эффекты специальной программы.

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