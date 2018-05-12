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Два полуфинала Евровидения-2018 позади! Участники из 37 стран представили свои композиции, но только 20 из них прошли в финал, который состоится уже сегодня, 12 мая! Участники от стран «большой пятерки» — Испании, Италии, Великобритании, Франции, Германии, а также победительницы прошлого года — Португалии по правилам конкурса исполнят свои песни только в финале. Полный список стран — финалистов Евровидения-2018 смотрите в нашем материале.
Смотреть онлайн финал Евровидения-2018
Финал конкурса в этом году решили разделить на две части. Представитель Украины
MELOVIN будет выступать под номером 1. Полный список финалистов Евровидения-2018 в порядке выступления:
Украина: MELOVIN – «Under The Ladder»
Испания: Alfred and Amaia — «Tu Canción»
Словения: Lea Sirk – «Hvala, ne»
Литва: Ieva Zasimauskaitė – «When We’re Old»
Австрия: Cesár Sampson – «Nobody But You»
Эстония: Elina Nechayeva – «La Forza»
Норвегия: Alexander Rybak – «That’s How You Write A Song»
Португалия: Cláudia Pascoal — «O Jardim»
Великобритания: SuRie — «Storm»
Сербия: Sanja Ilić & Balkanika – «Nova Deca»
Германия: Michael Schulte — «You Let Me Walk Alone»
Албания: Eugent Bushpepa – «Mall»
Франция: Madame Monsieur — «Mercy»
Чехия: Mikolas Josef – «Lie To Me»
Дания: Rasmussen – «Higher Ground»
Австралия: Jessica Mauboy – «We Got Love»
Финляндия: Saara Aalto – «Monsters»
Болгария: EQUINOX – «Bones»
Молдова: DoReDos – «My Lucky Day»
Швеция: Benjamin Ingrosso – «Dance You Off»
Венгрия: AWS – «Viszlát Nyár»
Израиль: Netta – «Tоу»
Нидерланды: Waylon – «Outlaw In ‘Em»
Ирландия: Ryan O’Shaughnessy – «Together»
Кипр: Eleni Foureira – «Fuego»
Италия: Meta & Moro — «Non mi avete fatto niente»
Читайте также: MELOVIN прошел в финал Евровидения-2018
Напомним, что украинцы могут проголосовать за понравившегося участника в финале, отправив SMS с кодом участника или в мобильном приложении «Телепортал».
Правила голосования вы можете прочитать у нас на сайте.
Комментировать финал конкурса Евровидение-2018 будет
Сергей Притула.
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