На дворі вже травень, і навчальний рік упевнено рухається до завершення. Випускниці й учениці старших класів активно готуються до останнього дзвоника та випускного балу. Для тих, хто переймається питанням, який манікюр на останній дзвоник 2018 зробити, сайт СТБ підготував добірку рекомендацій з фото.

Закінчення школи – це вхід у доросле життя. Але не варто прагнути виглядати зріло. Утримайтеся від червоних і бордових відтінків: вони виглядатимуть недоречно на ранковій лінійці. І тим паче забудьте про правило відповідності кольору губної помади лаку для нігтів, про яке могли розповідати мами. Воно вже років десять чи п’ятнадцять як застаріло. Зробіть легкий макіяж і виберіть будь-який ніжний відтінок лаку для нігтів, який подобається.

Щоб мати гарний манікюр на останній дзвінок, насамперед подбайте про здоров’я шкіри рук. На жаль, лущення на шкірі у юних дівчат нерідкі. Зробіть суперживильну маску для рук, щоб швидко відновити гладкість. Розпарте руки й обережно посуньте кутикулу — так нігті будуть здаватися довшими і матимуть доглянутіший вигляд. Обережно підрівняйте край нігтя пилкою. Відполіруйте пластину нігтя м’якою пилкою-бафом і покрийте безбарвним лаком. Цього цілком достатньо для школи. Але якщо душа бажає свята…

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Обирайте ідеї манікюру на останній дзвоник з нашої добірки. Ми врахували, що не всі дівчатка досвідчені у нанесенні лаку, тож дизайни дуже прості. Такий манікюр на останній дзвоник на короткі нігті теж підходить – ми ж знаємо, що в багатьох школах відрощувати нігті заборонено.

Додати яскравинки звичайному однотонному манікюру допоможе матове покриття. Набирайте його на пензлик достатньо і ретельно профарбовуйте куточки, бо інакше залишаться шматочки, які впадатимуть у вічі.

Цікаво виглядатиме манікюр на останній дзвоник, виконаний у близьких відтінках одного й того самого кольору. Бажано користуватися лаком однієї марки, щоб був однаковий глянець.

Дуже проста ідея, яка не потребує супер-навичок в малюванні – це смужки на прозорому тлі. Візьміть лак із тонким пензликом і проведіть тонкі горизонтальні смуги. Якщо ви не впевнені в твердості руки, спеціально робіть їх хвилястими.

Смужки можна також виконати за допомогою спеціальних наклейок. Взагалі-то вони призначені для того, щоб залишати непрофарбовані ділянки при виконанні багатобарвних дизайнів, але якщо вони блискучі, то чому не зробити їх прикрасою? Підріжте зайве манікюрними ножицями.

Водні перекладні наліпки, або слайдери – теж чудове рішення. Але, роблячи манікюр на останній дзвоник, утримайтеся від яскравих малюнків і зробіть акцент на одному нігті. До того ж це позбавить вас від мороки викладати всі наліпки однаково!

Будьте обережні з блискітками. Ми рекомендуємо наносити глітер лише на кінчик і бажано не на всі нігті.

Остання порада: робіть манікюр на останній дзвоник не з ранку і не на ніч, а за кілька годин до сну, щоб ваші труди не стерлися від одягу або ковдри.

Лайфхак: коли лак досить підсохне, вирушайте в душ або на кухню мити посуд, але не в дуже гарячій воді, щоб лак не розтріскався і не відшарувався. Тепла вода розпарить шкіру навколо нігтя, і ви легко знімете зайвий лак із пальців.

Нехай ваш манікюр на останній дзвоник 2018 порадує вас і однокласниць – фото теж зробити не забудьте! Із закінченням школи!

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