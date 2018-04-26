25 квітня в столичному концерт-холі Stereo Plaza пройшла щорічна церемонія нагородження національної премії «Телетріумф-2018». Участь брали ті проекти, які вийшли на екран у період з 1 вересня 2016 року по 31 грудня 2017 року. Цьогріч премію вручали в 73 номінаціях, серед яких «Розважальне форматне шоу», «Соціальний промопроек каналу», «Ведучий музичної програми» та інші. Телеканал СТБ отримав 9 почесних статуеток. Однією з ведучих церемонії була Наталя Гаріпова – ведуча гумористичного шоу «Вечір з Наталією Гаріповою». Гостями заходу стали ведучі та зірки Телеканалу СТБ та інших українських медіа. Фотозвіт з «Телетріумфу-2018» дивіться в матеріалі.

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ