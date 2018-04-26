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Телеканал СТБ / Телетріумф 2018: фотозвіт з церемонії

Телетріумф 2018: фотозвіт з церемонії

Телеканал СТБ

25 квітня в столичному концерт-холі Stereo Plaza пройшла щорічна церемонія нагородження національної премії «Телетріумф-2018». Участь брали ті проекти, які вийшли на екран у період з 1 вересня 2016 року по 31 грудня 2017 року. Цьогріч премію вручали в 73 номінаціях, серед яких «Розважальне форматне шоу», «Соціальний промопроек каналу», «Ведучий музичної програми» та інші. Телеканал СТБ отримав 9 почесних статуеток. Однією з ведучих церемонії була Наталя Гаріпова – ведуча гумористичного шоу «Вечір з Наталією Гаріповою». Гостями заходу стали ведучі та зірки Телеканалу СТБ та інших українських медіа. Фотозвіт з «Телетріумфу-2018» дивіться в матеріалі.

Надія Матвєєва - ведуча проекту «Все буде добре»

Надія Матвєєва – ведуча проекту «Все буде добре»

Игорь Кондратюк - ведущий Телеканала СТБ

Ігор Кондратюк – ведучий програми «Караоке на Майдані»

Ольга Кучер - ведуча програми «Вікна-новини»

Ольга Кучер – ведуча програми «Вікна-новини»

Слева на право: Юлия Федец - директор ТО, снимающего «Следствие ведут экстрасенсы», Елена Сандул - руководитель PR-службы Телеканала СТБ, Виктория Мухина - руководитель проекта «Следствие ведут экстрасенсы»

Зліва на право: Юлія Федец – директор ТО, що знімає «Слідство ведуть екстрасенси», Олена Сандул – керівник PR-служби Телеканалу СТБ, Вікторія Мухіна – керівник проекту «Слідство ведуть екстрасенси»

PR-команда Телеканалу СТБ

PR-команда Телеканалу СТБ

Дмитро Литвиненко - головний дизайнер Телеканалу СТБ

Дмитро Литвиненко – головний дизайнер Телеканалу СТБ

Євген Тунік - керівник ТО, що знімає «Зважені та щасливі»

Євген Тунік – керівник ТО, що знімає «Зважені та щасливі»

Наталія Гаріпова - ведуча гумористичного шоу «Вечір з Наталією Гаріпова» і одна з ведучих церемонії нагородження національної премії «Телетріумф-2018»

Наталія Гаріпова – ведуча гумористичного шоу «Вечір з Наталією Гаріпова» і одна з ведучих церемонії нагородження національної премії «Телетріумф-2018»

Зліва на право: Наталія Франчук - креативний продюсер Нацвідбору Євробачення, Анатолій Максимов - керівник Нацвідбору Євробачення, Юлія Прохорова - продюсер Нацвідбору Євробачення

Зліва на право: Наталія Франчук – креативний продюсер Нацвідбору Євробачення, Анатолій Максимов – керівник Нацвідбору Євробачення, Юлія Прохорова – продюсер Нацвідбору Євробачення

Спеціальний приз «Телетріумфу» отримує «Національний відбір на Євробачення».

Дмитро Шуров виступає на церемонії «Телетріумф-2018»

Дмитро Шуров виступає на церемонії «Телетріумф-2018»

Віталій Чирков - креативний директор СТБ

Віталій Чирков – креативний директор СТБ

Дмитро Литвиненко - журналіст СТБ

Дмитро Литвиненко – журналіст СТБ

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