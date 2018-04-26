25 квітня в столичному концерт-холі Stereo Plaza пройшла щорічна церемонія нагородження національної премії «Телетріумф-2018». Участь брали ті проекти, які вийшли на екран у період з 1 вересня 2016 року по 31 грудня 2017 року. Цьогріч премію вручали в 73 номінаціях, серед яких «Розважальне форматне шоу», «Соціальний промопроек каналу», «Ведучий музичної програми» та інші. Телеканал СТБ отримав 9 почесних статуеток. Однією з ведучих церемонії була Наталя Гаріпова – ведуча гумористичного шоу «Вечір з Наталією Гаріповою». Гостями заходу стали ведучі та зірки Телеканалу СТБ та інших українських медіа. Фотозвіт з «Телетріумфу-2018» дивіться в матеріалі.
Надія Матвєєва – ведуча проекту «Все буде добре»
Ігор Кондратюк – ведучий програми «Караоке на Майдані»
Ольга Кучер – ведуча програми «Вікна-новини»
Зліва на право: Юлія Федец – директор ТО, що знімає «Слідство ведуть екстрасенси», Олена Сандул – керівник PR-служби Телеканалу СТБ, Вікторія Мухіна – керівник проекту «Слідство ведуть екстрасенси»
PR-команда Телеканалу СТБ
Дмитро Литвиненко – головний дизайнер Телеканалу СТБ
Євген Тунік – керівник ТО, що знімає «Зважені та щасливі»
Наталія Гаріпова – ведуча гумористичного шоу «Вечір з Наталією Гаріпова» і одна з ведучих церемонії нагородження національної премії «Телетріумф-2018»
Зліва на право: Наталія Франчук – креативний продюсер Нацвідбору Євробачення, Анатолій Максимов – керівник Нацвідбору Євробачення, Юлія Прохорова – продюсер Нацвідбору Євробачення
Спеціальний приз «Телетріумфу» отримує «Національний відбір на Євробачення».
Дмитро Шуров виступає на церемонії «Телетріумф-2018»
Віталій Чирков – креативний директор СТБ
Дмитро Литвиненко – журналіст СТБ
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