Проекти СТБ потрапили до шорт-листа престижної національної телевізійної премії «Телетріумф». Цього року канал може забрати статуетки у 23 номінаціях, серед яких «Розважальне форматне шоу», «Ефірне промо» і багато інших.
18 квітня оргкомітет національної премії «Телетріумф» оголосив шорт-лист номінантів. СТБ претендує на 23 нагороди із 73. Найбільшу кількість статуеток може отримати Invictus Games, який представлений відразу у шести номінаціях.
Переможці стануть відомі вже 25 квітня. Серед ведучих церемонії нагородження буде Наталя Гаріпова – ведуча гумористичного шоу «Вечір з Наталею Гаріповою».
Вітаємо колег, які увійшли до трійок найкращих у сфері телебачення!
Ведучий/ведуча ранкової /денної інформаційно-розважальної програми
- Матвєєва Надія – «Все буде добре»
- Сенічкін Руслан – «Сніданок з 1+1»
- Яцечко Анатолій – «Новий день»
Музична програма/концерт/церемонія
- «Велика новорічна пригода»
- «Національний відбір на Євробачення»
- Телеверсія Live Show Monatik Vitamin D
Ведучий/ведуча музичної програми, концерту/церемонії
- Притула Сергій – «Національний відбір на Євробачення»
- Скічко Олександр – «Музична платформа»
- Шилько Павло – TV5 Tribute Show
Режисер-постановник ранкової/денної програми
- Качковська Дар’я – «Сніданок з 1+1»
- Расстригін Олександр – «Все буде добре»
- Сухобрус Віктор – «Реальна містика»
Оператор-постановник музичної програми-концерту, церемонії, форматних програм
- Гома Ігор – «Від пацанки до панянки 2»
- Євстратенко Андрій – «Холостяк»
- Кубріцький Олександр – «Топ-модель по-українськи»
Художник-постановник шоу, концерту, церемонії
- Кошовий Володимир – «Голос країни»
- Ольхов Володимир – «Вар’яти-шоу»
- Шинкаренко Дмитро – «Холостяк»
Ефірне промо/промокампанія
- «Танці з зірками 4»
- Invictus Games
- «Обручка з рубіном»
Промокампанія 360 (ефір та інші медіа)
- Музей новин
- Танці з зірками 4
- Invictus Games
Дизайн програми
- «Діти перемоги»
- «Україна. Повернення своєї історії 2»
- Новий рік на СТБ. Графічне оформлення «Шишка»
Телевізійний логотип
- «Все буде смачно»
- «Зірка» ICTV
- Новий логотип телеканалу «2+2»
Режисер промо-ролика/ID каналу/програми тощо
- Ігнатьєв Олексій – «1+1. Святкуймо разом»
- Сторожев Сергій – Invictus Games
- Шома Роман – «Специ»
Режисер монтажу промо-ролика/ID каналу/програми тощо
- Богдан Микола – Invictus Games
- Ігнатьєв Олексій – «Коломбіана»
- Покидько Андрій – «Орел і Решка. Перезавантаження»
Оператор промо-ролика/ID каналу
- Банас Володимир – «Сніданок з 1+1»
- Земляний Олександр – «Обручка з рубіном»
- Король Юрій – Invictus Games
Соціальний промопроект каналу
- «Здійсни мрію»
- «Переможці»
- Invictus Games
Національна інформаційна/новинна програма
- «ТСН»
- «Вікна-новини»
- «Факти»
Ведучий/ведуча інформаційної програми (національний ефір)
- Кучер Ольга – «Вікна-новини»
- Мосейчук Наталія – «ТСН»
- Фроляк Олена – «Факти»
Документальний фільм/серіал/проект
- «Воскресіння Розстріляного відродження»
- «Україна. Повернення своєї історії-2»
- «Вікна-новини. Бабин Яр. Живий»
Репортаж (національний ефір)
- «Сьогодні» в Антарктиді
- «ТСН», репортаж «Висота»
- «Вікна-новини. Іншорідні 2»
Акторка телевізійного фільму/серіалу
- Антонова Ніна – «Маестро»
- Загорська Людмила – «Тато Ден»
- Кравець Олена – «Слуга народу. Від любові до імпічменту»
Режисер документального фільму/серіалу/проекту
- Кікоть Віталій – «Вікна-новини. Бабин Яр. Живий»
- Саричева Дар’я – «Україна. Повернення своєї історії-2»
- Сотниченко Сергій – «Діти перемоги»
Художник-постановник фільму/серіалу
- Бржестовський Сергій – «Століття Якова»
- Одуденко Владлен – «Тато Ден»
- Шинкарьов Вадим – «Слуга народу. Від любові до імпічменту»
Український формат розважальна телепрограма/шоу
- «Орел і Решка. Перезавантаження» (випуск «Маямі»)
- «Ліга сміху»
- «Хата на тата»
Розважальне форматне шоу
- «Від пацанки до панянки 2»
- «Танці з зірками»
- «Зважені та щасливі»
Також у номінації «Мобільний додаток ТВ-каналу/програми/фільму/серіалу/ телепроекту» представлено мобільний додаток «Телепортал», розроблений StarLight Digital.
Нагадаємо, що минулого року «Телетріумф» був реформований, а остання церемонія відбулася у грудні 2016. Тоді СТБ забрав статуетки в п’яти номінаціях.