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Телеканал СТБ / Проекти СТБ у шорт-листі національної премії «Телетріумф»

Проекти СТБ у шорт-листі національної премії «Телетріумф»

Телеканал СТБ

Проекти СТБ потрапили до шорт-листа престижної національної телевізійної премії «Телетріумф». Цього року канал може забрати статуетки у 23 номінаціях, серед яких «Розважальне форматне шоу», «Ефірне промо» і багато інших.

18 квітня оргкомітет національної премії «Телетріумф» оголосив шорт-лист номінантів. СТБ претендує на 23 нагороди із 73. Найбільшу кількість статуеток може отримати Invictus Games, який представлений відразу у шести номінаціях.

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Переможці стануть відомі вже 25 квітня. Серед ведучих церемонії нагородження буде Наталя Гаріповаведуча гумористичного шоу «Вечір з Наталею Гаріповою».

Вітаємо колег, які увійшли до трійок найкращих у сфері телебачення!

Ведучий/ведуча ранкової /денної інформаційно-розважальної програми

  1. Матвєєва Надія – «Все буде добре»
  2. Сенічкін Руслан – «Сніданок з 1+1»
  3. Яцечко Анатолій – «Новий день»

Музична програма/концерт/церемонія

  1. «Велика новорічна пригода»
  2. «Національний відбір на Євробачення»
  3. Телеверсія Live Show Monatik Vitamin D

Ведучий/ведуча музичної програми, концерту/церемонії

  1. Притула Сергій – «Національний відбір на Євробачення»
  2. Скічко Олександр – «Музична платформа»
  3. Шилько Павло – TV5 Tribute Show

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Режисер-постановник ранкової/денної програми

  1. Качковська Дар’я – «Сніданок з 1+1»
  2. Расстригін Олександр – «Все буде добре»
  3. Сухобрус Віктор – «Реальна містика»

Оператор-постановник музичної програми-концерту, церемонії, форматних програм

  1. Гома Ігор – «Від пацанки до панянки 2»
  2. Євстратенко Андрій – «Холостяк»
  3. Кубріцький Олександр – «Топ-модель по-українськи»

Художник-постановник шоу, концерту, церемонії

  1. Кошовий Володимир – «Голос країни»
  2. Ольхов Володимир – «Вар’яти-шоу»
  3. Шинкаренко Дмитро – «Холостяк»

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Ефірне промо/промокампанія

  1. «Танці з зірками 4»
  2. Invictus Games
  3. «Обручка з рубіном»

Промокампанія 360 (ефір та інші медіа)

  1. Музей новин
  2. Танці з зірками 4
  3. Invictus Games

Дизайн програми

  1. «Діти перемоги»
  2. «Україна. Повернення своєї історії 2»
  3. Новий рік на СТБ. Графічне оформлення «Шишка»

Телевізійний логотип

  1. «Все буде смачно»
  2. «Зірка» ICTV
  3. Новий логотип телеканалу «2+2»

Режисер промо-ролика/ID каналу/програми тощо

  1. Ігнатьєв Олексій – «1+1. Святкуймо разом»
  2. Сторожев Сергій – Invictus Games
  3. Шома Роман – «Специ»

Режисер монтажу промо-ролика/ID каналу/програми тощо

  1. Богдан Микола – Invictus Games
  2. Ігнатьєв Олексій – «Коломбіана»
  3. Покидько Андрій – «Орел і Решка. Перезавантаження»

Оператор промо-ролика/ID каналу

  1. Банас Володимир – «Сніданок з 1+1»
  2. Земляний Олександр – «Обручка з рубіном»
  3. Король Юрій – Invictus Games

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Соціальний промопроект каналу

  1. «Здійсни мрію»
  2. «Переможці»
  3. Invictus Games

Національна інформаційна/новинна програма

  1. «ТСН»
  2. «Вікна-новини»
  3. «Факти»

Ведучий/ведуча інформаційної програми (національний ефір)

  1. Кучер Ольга – «Вікна-новини»
  2. Мосейчук Наталія – «ТСН»
  3. Фроляк Олена – «Факти»

Документальний фільм/серіал/проект

  1. «Воскресіння Розстріляного відродження»
  2. «Україна. Повернення своєї історії-2»
  3. «Вікна-новини. Бабин Яр. Живий»

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Репортаж (національний ефір)

  1. «Сьогодні» в Антарктиді
  2. «ТСН», репортаж «Висота»
  3. «Вікна-новини. Іншорідні 2»

Акторка телевізійного фільму/серіалу

  1. Антонова Ніна – «Маестро»
  2. Загорська Людмила – «Тато Ден»
  3. Кравець Олена – «Слуга народу. Від любові до імпічменту»

Режисер документального фільму/серіалу/проекту

  1. Кікоть Віталій – «Вікна-новини. Бабин Яр. Живий»
  2. Саричева Дар’я – «Україна. Повернення своєї історії-2»
  3. Сотниченко Сергій – «Діти перемоги»

Художник-постановник фільму/серіалу

  1. Бржестовський Сергій – «Століття Якова»
  2. Одуденко Владлен – «Тато Ден»
  3. Шинкарьов Вадим – «Слуга народу. Від любові до імпічменту»

Український формат розважальна телепрограма/шоу

  1. «Орел і Решка. Перезавантаження» (випуск «Маямі»)
  2. «Ліга сміху»
  3. «Хата на тата»

Розважальне форматне шоу

  1. «Від пацанки до панянки 2»
  2. «Танці з зірками»
  3. «Зважені та щасливі»

Також у номінації «Мобільний додаток ТВ-каналу/програми/фільму/серіалу/ телепроекту» представлено мобільний додаток «Телепортал», розроблений StarLight Digital.

Нагадаємо, що минулого року «Телетріумф» був реформований, а остання церемонія відбулася у грудні 2016. Тоді СТБ забрав статуетки в п’яти номінаціях.

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