Проекти СТБ потрапили до шорт-листа престижної національної телевізійної премії «Телетріумф». Цього року канал може забрати статуетки у 23 номінаціях, серед яких «Розважальне форматне шоу», «Ефірне промо» і багато інших.

18 квітня оргкомітет національної премії «Телетріумф» оголосив шорт-лист номінантів. СТБ претендує на 23 нагороди із 73. Найбільшу кількість статуеток може отримати Invictus Games, який представлений відразу у шести номінаціях.

Переможці стануть відомі вже 25 квітня. Серед ведучих церемонії нагородження буде Наталя Гаріпова – ведуча гумористичного шоу «Вечір з Наталею Гаріповою».

Вітаємо колег, які увійшли до трійок найкращих у сфері телебачення!

Ведучий/ведуча ранкової /денної інформаційно-розважальної програми

Музична програма/концерт/церемонія

«Велика новорічна пригода» «Національний відбір на Євробачення» Телеверсія Live Show Monatik Vitamin D

Ведучий/ведуча музичної програми, концерту/церемонії

Притула Сергій – «Національний відбір на Євробачення» Скічко Олександр – «Музична платформа» Шилько Павло – TV5 Tribute Show

Режисер-постановник ранкової/денної програми

Качковська Дар’я – «Сніданок з 1+1» Расстригін Олександр – «Все буде добре» Сухобрус Віктор – «Реальна містика»

Оператор-постановник музичної програми-концерту, церемонії, форматних програм

Гома Ігор – «Від пацанки до панянки 2» Євстратенко Андрій – «Холостяк» Кубріцький Олександр – «Топ-модель по-українськи»

Художник-постановник шоу, концерту, церемонії

Кошовий Володимир – «Голос країни» Ольхов Володимир – «Вар’яти-шоу» Шинкаренко Дмитро – «Холостяк»

Ефірне промо/промокампанія

«Танці з зірками 4» Invictus Games «Обручка з рубіном»

Промокампанія 360 (ефір та інші медіа)

Музей новин Танці з зірками 4 Invictus Games

Дизайн програми

«Діти перемоги» «Україна. Повернення своєї історії 2» Новий рік на СТБ. Графічне оформлення «Шишка»

Телевізійний логотип

«Все буде смачно» «Зірка» ICTV Новий логотип телеканалу «2+2»

Режисер промо-ролика/ID каналу/програми тощо

Ігнатьєв Олексій – «1+1. Святкуймо разом» Сторожев Сергій – Invictus Games Шома Роман – «Специ»

Режисер монтажу промо-ролика/ID каналу/програми тощо

Богдан Микола – Invictus Games Ігнатьєв Олексій – «Коломбіана» Покидько Андрій – «Орел і Решка. Перезавантаження»

Оператор промо-ролика/ID каналу

Банас Володимир – «Сніданок з 1+1» Земляний Олександр – «Обручка з рубіном» Король Юрій – Invictus Games

Соціальний промопроект каналу

Національна інформаційна/новинна програма

Ведучий/ведуча інформаційної програми (національний ефір)

Кучер Ольга – «Вікна-новини» Мосейчук Наталія – «ТСН» Фроляк Олена – «Факти»

Документальний фільм/серіал/проект

«Воскресіння Розстріляного відродження» «Україна. Повернення своєї історії-2» «Вікна-новини. Бабин Яр. Живий»

Репортаж (національний ефір)

«Сьогодні» в Антарктиді «ТСН», репортаж «Висота» «Вікна-новини. Іншорідні 2»

Акторка телевізійного фільму/серіалу

Антонова Ніна – «Маестро» Загорська Людмила – «Тато Ден» Кравець Олена – «Слуга народу. Від любові до імпічменту»

Режисер документального фільму/серіалу/проекту

Кікоть Віталій – «Вікна-новини. Бабин Яр. Живий» Саричева Дар’я – «Україна. Повернення своєї історії-2» Сотниченко Сергій – «Діти перемоги»

Художник-постановник фільму/серіалу

Бржестовський Сергій – «Століття Якова» Одуденко Владлен – «Тато Ден» Шинкарьов Вадим – «Слуга народу. Від любові до імпічменту»

Український формат розважальна телепрограма/шоу

Розважальне форматне шоу

«Від пацанки до панянки 2» «Танці з зірками» «Зважені та щасливі»

Також у номінації «Мобільний додаток ТВ-каналу/програми/фільму/серіалу/ телепроекту» представлено мобільний додаток «Телепортал», розроблений StarLight Digital.

Нагадаємо, що минулого року «Телетріумф» був реформований, а остання церемонія відбулася у грудні 2016. Тоді СТБ забрав статуетки в п’яти номінаціях.