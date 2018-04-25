Сьогодні, 25 квітня, в концерт-холі Stereo Plaza відбулася церемонія нагородження національної премії «Телетріумф-2018». Проекти телеканалу СТБ були представлені в багатьох номінаціях, що дозволило завоювати 9 почесних статуеток. В яких номінаціях переміг телеканал СТБ, розповість наш матеріал.

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У 2018 році телеканал СТБ претендував на 23 статуетки в різних номінаціях, серед яких «Розважальне форматне шоу», «Ефірне промо», «Соціальний промопроект каналу» та багато інших.

Однією з ведучих церемонії нагородження стала Наталя Гаріпова — ведуча гумористичного шоу «Вечір з Наталею Гаріповою».

Отже, телеканал СТБ здобув почесні нагороди в таких номінаціях:

Телетріумф — це національна телевізійна премія України, заснована у 2000 році. Минулого року організатори заходу вирішили змінити регламент оцінювання телеробіт і розширити список номінацій. Це пов’язано зі зміною сучасних реалій та появою нових цікавих пропозицій у членів Української телевізійної академії.

У церемонії «Телетріумф-2018» взяли участь проекти, які вийшли на екрани в період з 1 вересня 2016 року по 31 грудня 2017 року.