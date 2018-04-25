Сьогодні, 25 квітня, в концерт-холі Stereo Plaza відбулася церемонія нагородження національної премії «Телетріумф-2018». Проекти телеканалу СТБ були представлені в багатьох номінаціях, що дозволило завоювати 9 почесних статуеток. В яких номінаціях переміг телеканал СТБ, розповість наш матеріал.
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У 2018 році телеканал СТБ претендував на 23 статуетки в різних номінаціях, серед яких «Розважальне форматне шоу», «Ефірне промо», «Соціальний промопроект каналу» та багато інших.
Однією з ведучих церемонії нагородження стала Наталя Гаріпова — ведуча гумористичного шоу «Вечір з Наталею Гаріповою».
Отже, телеканал СТБ здобув почесні нагороди в таких номінаціях:
- У номінації «Ведучий/ведуча музичної програми, концерту/церемонії» перемагає Притула Сергій — «Національний відбір на Євробачення».
- У номінації «Ефірне промо/промокампанія» перемагає Invictus Games.
- У номінації «Телевізійний логотип» перемагає «Все буде смачно».
- У номінації «Режисер монтажу промо-ролика/ID каналу/програми і т.д.» перемагає Богдан Микола – Invictus Games.
- У номінації «Оператор промо-ролика/ID каналу» перемагає Король Юрій – Invictus Games.
- У номінації «Соціальний промопроектів каналу» перемагає Invictus Games.
- У номінації «Мобільний додаток ТВ-каналу/програми/фільму/серіалу/телепроекту» перемагає мобільний додаток «Телепортал», розроблений StarLight Digital.
- За особливий внесок у розвиток галузі нагороджений Сергій Назаров.
- Спеціальний приз «Телетріумфу» отримує «Національний відбір на Євробачення».
Телетріумф — це національна телевізійна премія України, заснована у 2000 році. Минулого року організатори заходу вирішили змінити регламент оцінювання телеробіт і розширити список номінацій. Це пов’язано зі зміною сучасних реалій та появою нових цікавих пропозицій у членів Української телевізійної академії.
У церемонії «Телетріумф-2018» взяли участь проекти, які вийшли на екрани в період з 1 вересня 2016 року по 31 грудня 2017 року.