Переробка сміття в Україні – давно назріла проблема. Навряд чи комусь подобаються стихійні звалища на околицях населених пунктів, у лісах і місцях відпочинку. Велика кількість пластику забруднює ґрунт і воду, вбиває тварин, птахів і риб. Але змінювати ситуацію можна вже зараз! Ми починаємо цикл статей про те, як зберегти унікальну природу нашої країни і здоров’я багатьох поколінь українців завдяки сортуванню і переробці сміття.

Навіщо сортувати сміття

На виробництво однієї тонни паперової маси потрібно 4 тонни деревини або 2 тонни макулатури. Тобто, здавши макулатуру, ми збережемо дерева. Але це далеко не вся користь. Замислитеся: українські виробники паперу і картону закуповують за кордоном понад 200 тисяч тонн макулатури щорічно, причому ціна за тонну може сягати 200 доларів США (за даними The Village Україна і «WWF в Україні». – Ред.)!

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А свою макулатуру ми щодня викидаємо на звалища – на переробку йде мізерний відсоток. За даними Мінрегіону, за 2017 рік в Україні було створено близько 10 мільйонів тонн побутових відходів, які захоронили на 5,5 тисячах діючих полігонів ТПВ загальною площею понад 8,5 тис. га. І тільки 6,6% потрапило на переробку або спалення!

Скоро сортування відходів стане обов’язковим, і до цього треба готуватися. Але розумно розділяти відходи можна вже зараз без особливих витрат зусиль, часу та житлового простору. Наприклад, продукти, що розкладаються, можна перетворювати на компост. Компостер можна зробити на власній дачі, і ви отримаєте природне добриво для рослин з щоденних відходів – лушпиння, шкаралупи, залишків їжі, стебел квітів та ін.

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Решту «корисного» сміття ви можете збирати в один мішок: і пластик, і папір, і скло, і метал, і навіть старий одяг – все це візьмуть у переробку. А подальше сортування проведуть вже на пункті прийому вторсировини.

Головне правило: відходи повинні бути сухими і не містити залишків їжі, а також займати якомога менше місця, щоб сміттєвози не возили «повітря». Тому пластикову тару, Tetra Pak і бляшанки потрібно стискати, а картонні коробки – складати.

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Пляшки та упаковку типу Tetra Pak з-під соків, кефіру та ін. потрібно промити невеликою кількістю води, а потім висушити (мокрий папір не приймають).

Забруднені жиром папір і пластик у переробку не йдуть, їх можна здати на спалювання або доведеться відправити у звичайне сміття. Також не переробляють багатокомпонентні вироби, як, наприклад, бритви, дозатори рідкого мила, зубні щітки та ін. Це сміття відправлятиметься на спалення або захоронення, поки не винайдуть більш раціональний спосіб утилізації. Однак деякі громадські еко-організації вже зараз приймають його на зберігання до тих самих кращих часів.

Вигода переробки відходів для економіки країни

Переробка ТПВ дозволяє робити нові речі з використанням вторинної сировини. Наприклад, скло і метал можна переробляти незліченну кількість разів, отримуючи з непридатної до вживання речі точно таку ж нову. Папір використовують як вторинну сировину до шести разів, а пластик – чотири-п’ять. Але це серйозно зменшує витрату вичерпних ресурсів: целюлози, металів, піску, різноманітних хімікатів, вугілля та ін. А значить, менше й забруднення, яке заподіює природі їх видобуток. Плюс виробникам не доведеться імпортувати сировину, тобто гроші залишаться в економіці України і собівартість товарів знизиться.

До того ж, під час утилізації непридатних до повторного використання ресурсів можна отримувати енергію та тепло. Крім того, непереробні складнокомпонентні відходи можуть використовуватися як альтернативне паливо на промисловому виробництві, наприклад, цементному заводі.

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Тож, якщо подумати, дотримуватися курсу на екологічність не так вже й складно, а користі це принесе дійсно багато для кожного з нас і для всієї України на багато років! Ми в редакції сайту СТБ віримо, що українці заслуговують на краще майбутнє і продовжимо публікувати для вас гайди і лайфхаки, присвячені раціональному використанню природних ресурсів і сортуванню сміття. Давайте дбати про нашу природу, і вона обов’язково віддячить сторицею!

Матеріал підготовлений з використанням інформації Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ, а також сайтів «Україна без сміття», the devochki і The Village Україна.

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