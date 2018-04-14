14 квітня – День довкілля в Україні

У третю суботу квітня українцями щорічно відзначається екологічне свято – День довкілля. У 2018 році воно припадає на сьогодні, 14.04. Дізнайтеся більше про цей день у нашому матеріалі!

Історія Дня довкілля починає свій відлік з 1997 року, з проведення Всеукраїнської акції «Дерево – Життя», в рамках якої населення країни залучалося до озеленення та облаштування територій. У календарі офіційних українських свят воно з’явилося трохи пізніше – 6 серпня 1998 року, відповідно до прийнятого закону Президентом України Леонідом Кучмою.

Щорічно до Дня довкілля готується ряд заходів. Влада, громадські організації, екологи закликають українців та всіх, хто піклується про природу, взяти участь у квітневому суботнику, висадці дерев, наведенні порядку на вулицях, в парках і скверах, озелененні територій, збиранні сміття, а також проведенні різних конференцій та лекцій, які підвищують усвідомленість населення в екологічних і природоохоронних питаннях.

Не забувайте, стан природи навколо нас залежить від дій кожного. А також, пропонуємо вам згадати разом, яка неймовірна природа України!