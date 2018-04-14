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Телеканал СТБ / Як приготувати міцелярну воду в домашніх умовах

Як приготувати міцелярну воду в домашніх умовах

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Міцелярна вода – асболютний must-have в арсеналі засобів з догляду за шкірою обличчя кожної жінки. Популярність цього косметичного продукту обумовлена його універсальними властивостями: зволоження, очищення, пом’якшення і тонізація. Не таємниця, що якісна міцелярна вода має досить високу ціну. На треба панікувати! Ми розповімо, з чого роблять міцелярну воду і як приготувати засіб в домашніх умовах.

Как сделать мицеллярную воду своими руками

Склад міцелярної води

Своєю м’якою і делікатною дією міцелярна вода зобов’язана компонентам, які входять до її складу. У цьому б’юті-продукті не містяться мило, спирт, барвники, ароматизатори та інші шкідливі речовини. Навіть жінки з дуже чутливою ​​шкірою можуть без побоювання використовувати засіб щодня, адже він не подразнює сальні залози і не сушить шкіру.

Как сделать мицелярную воду и из чего - фото

Незважаючи на те, що широкого поширення міцелярна вода набула порівняно недавно, косметологи вже не перший рік активно застосовують її у своїй практиці. Зазвичай до складу магазинної води входять:

  • м’які поверхнево-активні речовини;
  • розчинники забруднень;
  • рослинні екстракти;
  • антиоксиданти.

Також велика перевага «міцелярки» в тому, що немає необхідності її змивати. Миттєво освіжити шкіру обличчя і очистити її можна буквально де завгодно: на роботі, після спортзалу або стоячи у заторі.

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Як виготовити міцелярну воду власноруч

Как сделать мицеллярную воду в домашних условиях - фото

Приготувати універсальний засіб легко і просто в домашніх умовах. Це не потребуватиме багато часу, а результат приємно порадує і допоможе суттєво заощадити. Адже купуючи в магазині той чи інший косметичний продукт, ми часто переплачуємо за назву бренду, а не лише за якість.

Вам знадобиться:

  • 90 мл трояндової води;
  • 3 мл касторової олії (підійде також олія зародків пшениці, виноградних кісточок або мигдалю);
  • 20 крапель вітаміну Е;
  • 5 мл олії шипшини.

Рецепт міцелярної води:

  1. Підготуйте порожній і чистий флакон ємністю 150 мл. Це оптимальний об’єм  для тих, хто планує носити воду з собою. Перш ніж братися до приготування, рекомендуємо ретельно продезінфікувати всі інструменти.
  2. Змішайте зібрані компоненти. За бажання можна додати гліцерин, алантоїн або Д-пантенол – ці складові додадуть ефективності продукту. Не лякайтеся, якщо ваша міцелярна вода має жовтуватий відтінок: це нормально через домішки олій. Перед використанням флакончик з рідиною необхідно струсити, щоб інгредієнти перемішалися.
  3. Зберігати таку міцелярну воду краще в темному прохолодному місці. Однак слід враховувати, що термін придатності отриманого косметичного засобу досить невеликий, як і у будь-якого іншого, приготованого в домашніх умовах.

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