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Телеканал СТБ / Як зробити манікюр гель-лаком в домашніх умовах

Як зробити манікюр гель-лаком в домашніх умовах

Телеканал СТБ

Гель-лак підкуповує сучасних жінок своєю стійкістю та легкістю в застосуванні. І сьогодні вже зовсім не обов’язково йти до салону, щоб зробити такий манікюр. Ви можете купити професійні матеріали і провести цю процедуру самостійно. Як зробити манікюр гель-лаком в домашніх умовах, що для цього знадобиться і наскільки він шкідливий — читайте в матеріалі.

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Ми підготували для вас список засобів, необхідних для покриття нігтів гель-лаком:

  • манікюрні інструменти
  • шліфувальна пилка (баф)
  • знежирюючий засіб
  • серветки без ворсу
  • праймер
  • базове покриття
  • кольоровий гель-лак
  • топове покриття
  • UV- або LED-лампа
  • олія для кутикули

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Етапи нанесення гель-лаку:

  1. Зробіть гігієнічний манікюр: обробіть кутикулу, надайте нігтям бажану форму і відшліфуйте нігтьову пластину спеціальною пилкою — бафом.
  2. Далі обробіть нігті знежирюючим засобом за допомогою безворсових серветок. В якості альтернативи підійде спирт і рідина для зняття лаку.
  3. Покрийте нігті одним шаром праймера.
  4. Нанесіть тонким шаром базове покриття і просушіть в лампі.
  5. Далі приступайте до кольорового покриття. Нанесіть перший шар лаку і просушіть його. Теж саме виконайте з другим шаром.
  6. Закріпіть «шелак» топовим покриттям, профарбуйте ніготь і з внутрішньої сторони також. Просушіть в лампі.
  7. Знежирювачем видаліть липкий шар з нігтів.
  8. Змастіть шкіру біля основи нігтя маслом для кутикули.
  9. Якщо лак потрапив на шкіру навколо нігтя, видаліть його за допомогою пилочки.

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Чи шкідливий гель-лак для здоров’я?

Навколо теми гель-лаку не вщухають суперечки: чи завдає він шкоди нігтям і чи так безпечна UV-лампа? Спробуємо розібратися в цих питаннях. Отже, сам по собі гель-лак абсолютно нешкідливий, тут головне — дотримуватися технології нанесення, щоб не травмувати нігті. Також вибирайте лаки перевірених виробників: цим ви забезпечите себе від токсичних компонентів. Що стосується впливу ультрафіолету: якщо лампа якісна, то вона і безпечна. Головне — стежити за своєчасною заміною лампочок. Але ви можете перестрахуватися й нанести сонцезахисний крем на руки перед процедурою.

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