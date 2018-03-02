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Телеканал СТБ / Яку зачіску зробити на 8 березня: ідеї в фото

Яку зачіску зробити на 8 березня: ідеї в фото

Телеканал СТБ

Кожна дівчина мріє виглядати чарівно, особливо у святковий день. 8 березня – особлива дата для всіх представниць прекрасної статі. Ми підготували для вас, дорогі дами, ідеї зачісок для короткого, середнього та довгого волосся, які стануть в нагоді для створення ідеального образу.

Зачіски на довге волосся

Локони

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Весна – час романтики! Власницям довгого волосся пропонуємо не ховати свої локони, а укласти їх за допомогою плойки. Створення легких кучерів – нескладний процес. Почнемо з нього.

Найкраще для створення локонів використовувати праску для волосся.

  1. Помийте волосся і ретельно висушіть його феном.
  2. Начешіть коріння волосся.
  3. Розмістіть праску на пасмі, відступивши від коренів два-три сантиметри.
  4. Проведіть праскою по локону, повертаючи на 180 градусів. Повторіть з кожним пасмом.
  5. Зачіску зафіксуйте лаком.

Коси

Також довге волосся легко заплести в косу. Ця зачіска виглядає ніжно і романтично.

Різні варіанти плетіння кіс дивіться на картинках:

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Зачіски на волосся середньої довжини

Оригінальний пучок

Ця зачіска забере у вас небагато часу. Елегантний і стильний пучок можна прикрасити цікавим аксесуаром.

  1. Розчешіть волосся і зберіть їх в хвіст.
  2. Після цього волосся у хвості можна заплести в косичку або скрутити в джгут.
  3. За потреби зафіксуйте волосся лаком.

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Хвіст з косою

  1. Розчешіть волосся гребінцем і розділіть на дві частини.
  2. Одну частину волосся зберіть у хвіст, а другу – заплетіть у косу.
  3. Оберніть косу навколо хвоста і закріпіть кінчик шпилькою.
  4. Прикрасити зачіску можна аксесуаром.

Зачіски на волосся короткої довжини

Волосся на бік

Зачіска – волосся на бік – підійде дівчатам з каре. Зробіть бічний проділ і перекиньте частину волосся на одну сторону. Локони можна накрутити або залишити рівними. Ретельно розчешіть волосся і зафіксуйте їх лаком.

Коси на короткому волоссі

  1. Зробіть бічний проділ.
  2. Заплетіть косу на одній стороні проділу.
  3. З другого плетіння додайте в косу пасма з решти розпущеного волосся.
  4. Дійшовши до рівня вуха, зав’яжіть косу тонкою резинкою і зафіксуйте невидимками.
  5. Повторіть плетіння з іншого боку проділу.

Кожну зачіску можна прикрасити невеликим аксесуаром.

Вітаємо всіх жінок зі святом весни! Кохайте та будьте коханими.